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Donald Trump'ın oğlunun babasından Kongre'yi basanlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı

14.12.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, 6 Ocak'taki Kongre baskını sırasında defalarca Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'ne mesajlar attığı ve babasının Kongre'de yaşananlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı. Donald Trump Jr'ın Mark Meadows'a yazdığı mesajlar, Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu'na sunuldu. Trump'ın oğlunun, mesajlarında, Kongre'de durumun kontrolden çıktığını belirttiği görülüyor.

Donald Trump'ın oğlunun babasından Kongre'yi basanlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, 6 Ocak'taki Kongre baskını sırasında defalarca Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'ne mesajlar attığı ve babasının Kongre'de yaşananlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı.

Donald Trump Jr'ın Mark Meadows'a yazdığı mesajlar, Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu'na sunuldu.

Trump'ın oğlunun, mesajlarında, Kongre'de durumun kontrolden çıktığını belirttiği görülüyor.

Yeni açıklanan mesajlarda, Donald Trump Jr'ın ağır ifadelerle, babasının derhal duruma müdahale etmesini istediği dikkat çekiyor.

Getty Images

'Derhal bu pisliği kınaması gerek'

Soruşturma Komisyonu Başkan Yardımcısı Liz Cheney, Donald Trump Jr'ın babası için, "Derhal bu pisliği kınaması gerek" yazdığını söyledi.

Liz Cheney, Meadows'un ise Trump'ın oğluna, "Ben de Başkan'ı bunu zorluyorum, katılıyorum" yazdığını belirtti.

Eski Başkan Donald Trump, taraftarlarının seçimleri kazanan Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak üzere toplanan Kongre'ye yaptığı baskına son vermek için yeterince erken müdahale etmemekle suçlanıyor.

Trump, taraftarlarını şiddete başvurmaya teşvik ettiği yolundaki suçlamaları reddediyor.

Trump ve Meadows, Soruşturma Komisyonu'na yardımcı olmamakla da itham ediliyor.

Donald Trump

Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News haber kanalındaki bazı tanınan isimlerin de Meadows'a yazarak, Trump'ın baskını durdurmasını sağlamasını istedikleri bildirildi.

Kanalın ünlü sunucularından Laura Ingraham'ın "Mark, Başkan'ın Kongre'yi basanlara evlerine dönmelerini söylemesi gerek. Bu durum hepimize zarar veriyor, arkasında bırakacağı isim zarar görüyor" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fox News'un yıldızlarından Brian Kilmeade'in de Trump'ın televizyona çıkıp açıklama yapmasını istediği belirlendi.

Liz Cheney, tüm bu mesajların Beyaz Saray'ın Kongre'de neler olduğunu bildiğini gösterdiğini söyledi.

6 Ocak'ta neler yaşandı?

Kasım ayındaki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki asılsız iddiaları ortaya atan Donald Trump, seçim yenilgisini kabul etmemişti.

6 Ocak'ta ABD Kongresi Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığında, Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı.

Kongre baskını sonrası Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato tarafından suçsuz bulunmuştu.

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