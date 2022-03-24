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Donald Trump’tan Hillary Clinton’a Dava

24.03.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başkan Donald Trump, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde kampanyasını Rusya’la bağlantılı gibi gösterip hile yapmaya çalıştıkları iddiasıyla, Hillary Clinton ve bazı Demokrat siyasetçilere dava açtı

Donald Trump’tan Hillary Clinton’a Dava

Eski Başkan Donald Trump, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde kampanyasını Rusya’la bağlantılı gibi gösterip hile yapmaya çalıştıkları iddiasıyla, Hillary Clinton ve bazı Demokrat siyasetçilere dava açtı.

Florida'da, federal mahkemede açılan davada "Sanıklar birlikte hareket ederek, Cumhuriyetçi rakipleri Donald J. Trump'ın yabancı hasım bir iktidarla gizlice işbirliği yaptığına dair yanlış bir algı oluşturmak için kötü niyetli bir komplo kurdular" iddiasında bulunuldu.

2016 başkanlık seçimlerini Demokrat aday Hillary Clinton'a karşı kazanan Trump, "şantaj" ve "kötü niyetli beyanlarla komplo" gibi başka iddialarda da bulunuyor.

Ancak 2020'nin Ağustos ayında Cumhuriyetçiler’in üstünlüğündeki ABD Senatosu komisyonunun yayınladığı 966 sayfalık bir rapor, Trump'ın dava dosyasındaki iddialarını zayıflatıyor. Raporda Rusya'nın, Cumhuriyetçi siyasi danışman Paul Manafort ve WikiLeaks internet sitesini, Trump'ın 2016 seçimlerini kazanmasına yardımcı olmak için kullandığı sonucuna varılmıştı.

Manafort, 2016'da beş ay süreyle Trump'ın başkanlık kampanyasında yönetici olarak görev yapmıştı.

Moskova'nın reddettiği Rusya'nın seçime müdahale ettiği iddiaları, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü ve iki yıl süren soruşturmanın fitilini ateşlemişti.

Donald Trump bu davada, maddi ve manevi tazminat talep ediyor. Trump, mahkemede belirlenecek bir miktarda harcama yapmaya zorlandığını belirterek, “Savunma masrafları, yasal ücretler ve ilgili diğer masraflar olmak üzere 24 milyon doları aşan bir rakamın hala arttığı biliniyor" dedi.

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Donald Trump
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