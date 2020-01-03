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  4. Donald Trump’tan 'İran' açıklaması

Donald Trump’tan 'İran' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama asla bir müzakereyi kaybetmedi!" dedi.

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama asla bir müzakereyi kaybetmedi!" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama asla bir müzakereyi kaybetmedi!" ifadelerini kullandı.

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