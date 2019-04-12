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Donald Trump’tan WikiLeaks açıklaması: “Benim meselem değil”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasına ilişkin “Benim meselem değil” açıklamasını yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, başkan adaylığı kampanyası sırasında gizlilik karşıtı örgütlenme için övgü dolu sözler sarf etmesine rağmen Julian Assange’ın tutuklanmasıyla ilgili yöneltilen soruya "WikiLeaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasına ilişkin “Benim meselem değil” açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, başkan adaylığı kampanyası sırasında gizlilik karşıtı örgütlenme için övgü dolu sözler sarf etmesine rağmen Julian Assange’ın tutuklanmasıyla ilgili yöneltilen soruya "WikiLeaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Benim meselem değil" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’a Oval Ofis’te, Londra’da WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın tutuklanması hakkında bir soru yöneltildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in yanında oturan Trump, "Benim meselem değil" diyerek daha fazla açıklamada bulunmadı.
Trump, 2016 yılında başkan adaylığı kampanyasının son ayağında WikiLeaks’i 100’den fazla kez övmüştü.

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