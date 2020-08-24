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Donald Trump'un Cumhuriyetçi Parti'den resmen aday gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı

24.08.2020 22:36 | Son Güncelleme

New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'kredi güvencesi sağlamak ve ekonomik, vergi avantajları sağlamak amacıyla malvarlığının değerini manipüle ettiği' iddiası hakkında dava açtı ve oğlu Eric Trump'ı da soruşturma sürecinde 'işbirliği yapmamakla' suçladı.

Donald Trump'un Cumhuriyetçi Parti'den resmen aday gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı

New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'kredi güvencesi sağlamak ve ekonomik, vergi avantajları sağlamak amacıyla malvarlığının değerini manipüle ettiği' iddiası hakkında dava açtı ve oğlu Eric Trump'ı da soruşturma sürecinde 'işbirliği yapmamakla' suçladı.

New York Başsavcısı Letitia James, Manhattan'daki mahkemeden, Trump'ın şirketini, Eric Trump ve diğerlerini soruşturmayla ilgili ifade vermeye çağırmasını istedi.

James'in avukatları, ifadeye çağırma talebinin 'dolandırıcılık veya yasadışı faaliyet ihtimallerine ilişkin devam eden gizli sivil soruşturmanın parçası olduğunu' belirtti.

Avukatlar, yasaların çiğnendiğine dair henüz kesin bir kanı olmadığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre Trump'ın şirketi ile Eric Trump'ın avukatları henüz soruşturmayla ilgili yorum talebine bir yanıt vermedi.

New York Başsavcısı James, soruşturmanın Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de verdiği ifade üzerine başlatıldığını söyledi.

Cohen, Kongre'de, Trump'ın mali dökümlerinde, kreşi ve sigortalardan tasarruf edebilmek için bazı malvarlıklarının değerini şişirdiğini ve emlak vergisini düşürebilmek için de bazı malvarlıklarının değerini düşük gösterdiğini belirtti.

Eric Trump ve eşi Lara Trump

Resmen aday gösterildi

Soruşturma kapsamında dört gayrimenkul inceleniyor. Bunların arasında New York City'nin kuzeyindeki Westchester County'de bulunan 85.5 hektarlık Seven Springs Estate de var. Bu gayrimenkulün, 2015 yılında 21.1 milyon dolarlık vergi kesintisi için kullanıldığı belirtiliyor.

Diğer gayrimenkuller arasında, Manhattan, 40 Wall Street adresindeki Trump International Hotel ve Chicago'daki Trump Tower ile Los Angeles'taki Trump National Golf Club da bulunuyor.

New York Başsavcısı James, Trump şirketinin başkan yardımcısı olan Eric Trump'ın incelenen bir veya birden fazla para transferinde 'doğrudan bağlantılı' olduğunu söyledi.

James yazılı açıklamasında "Trump'ın şirketi aylardır, mali anlaşmalarıyla ilgili yürütülen yasal soruşturmadan kanıtları kaçırma çabasıyla temeli olmayan çok sayıda iddia ortaya attı. Belgeleri durdurdular, sakladılar ve görgü tanıklarına, Eric Trump dahil, yeminli ifade vermeyi reddetmelerini söylediler" dedi.

Soruşturma, Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün açıldı.

Pazartesi günü başlayan kurultayda Cumhuriyetçi Parti oylamayla Trump'ı ikinci dönem başkanlık için resmen aday gösterdi.

Trump kurultaydaki konuşmasında sıklıkla Demokratları eleştirdi.

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