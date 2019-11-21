Donald Tusk AHP Genel Başkanı seçildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi (AHP) genel kurulunda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk genel başkan seçildi.

AB Konseyi Başkanlığı'nı 1 Aralık 2019'dan itibaren eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretmeye hazırlanan Donald Tusk, oyların yüzde 93'ünü aldı. AB ülkelerinden 40 muhafazakar ve Hristiyan demokrat partinin oluşturduğu AHP genel kurulunda Donald Tusk tek genel başkan adayı olarak gösterildi.

Polonyalı Donald Tusk, genel başkanlık görevini 1 Aralık 2019'da bu görevi altı yıldır sürdüren Fransız politikacı Joseph Daul'dan devralacak. Tusk, bir gün önce de AB Konseyi Başkanlığı'nı Belçikalı politikacı Charles Michel'e devredecek.

Tusk, seçimlere geçilmeden önce yaklaşık iki bin delegeye hitaben yaptığı konuşmadaki "Politik popülistler, manipülasyon yapanlar ve otokratlarla mücadele edeceğim" şeklindeki sözleri Macaristan'ın muhafazakar başbakanı Viktor Orban'a yönelik üstü kapalı eleştiri olarak değerlendirildi.

Tusk buradaki konuşmasında, "Bir yanda sorumsuz halkçı partiler diğer yanda ise sorumlu halkçı parti AHP var. Mücadele etmek için hazırım. Umarım sizler de hazırsınızdır" ifadelerini kullandı.