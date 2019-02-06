Donald Tusk: “Brexit’i plansız destekleyenler cehennemde özel bir yeri hak ediyor”

Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk, plansız bir şekilde Brexit sürecini destekleyenlerin cehennemde özel yeri hak ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk, temasları kapsamında Brüksel’de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya geldi. Tusk, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, AB’nin Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngörülen "backstop" uygulamasında herhangi bir değişiklik kabul etmeyeceğini savundu. Tusk, plansız bir şekilde Brexit sürecini destekleyenlerin cehennemde özel yeri hak ettiğini ifade etti.

Brexit’i destekleyen milletvekilleri ise, Tusk’ı “kibirli olmakla” suçlayarak açıklamasını kınadı.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlam ve canlı bir referandum süreci geçirildiği ifade edilerek, ülke tarihindeki en demokratik süreç olduğu aktarıldı.

Tusk, yarın Brüksel’de İngiltere Başbakanı Theresa May’le görüşecek.

