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Donan barajda buz kırıldı, paletli araç suya gömüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donan barajda buzun kırılması ile enerji hat kontrol ekibinin bulunduğu paletli araç, suya gömüldü.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donan barajda buzun kırılması ile enerji hat kontrol ekibinin bulunduğu paletli araç, suya gömüldü. Araçtan kendi imkanları ile kurtulan 2 kişi jandarmaya sığındı.
Olay, Karlıova ilçesinde bulunan Karlıova Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksek gerilim hattının kontrol eden 2 kişinin bulunduğu TEİAŞ’a ait paletli araç, sürücüsünün fark etmeden donan baraja girdi. Barajın üstünde bir süre ilerleyen araç, buzların bir anda kırılması ile suya gömüldü. 2 personel kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Kurtulan 2 kişi jandarma ekiplerine sığındı.
Paletli aracın çıkartılması için ise bölgeye iş makineleri ve ekipler sevk edildi.
Ekipler, tamamen bu tutan baraj üzerinde aracı kurtarmak için tüm güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya başladı.

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