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Donan Çıldır Gölü üzerinde atlı gezi ve halay

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle 2 ay önce dondu.

Donan Çıldır Gölü üzerinde atlı gezi ve halay

Dinçer AKTEMUR- Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle 2 ay önce dondu. Kışın yüzeyi buz kütlesiyle kaplı göle gelenler, özenle süslenen atlı kızaklarla gezinti yapıp, türküler eşliğinde halay çekiyor.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan, 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, her yıl olduğu gibi bu kış da yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Aralık ayında yüzeyi donan, eksi 30 dereceye varan soğuklar nedeniyle yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakasının kapladığı Çıldır Gölü'ne gelenler, sahipleri tarafından özenle süslenen atlı kızaklarla gezinti yapıp, türküler eşliğinde halay çekiyor. Buz kütlesi üzerinde yürüyüş keyfi yapan turistler, günün sonunda, göl kenarındaki restoranlarda meşhur sarı sazan balığını tadıyor.
Doyasıya kış keyfi yaşamak üzere Çıldır Gölü'nü tercih ettiklerini söyleyen turistler, yapılan aktivitelerin heyecan verici olduğunu belirterek, herkesi gölü gezmeye davet ediyor.

FOTOĞRAFLI

Donan Çıldır Gölü üzerinde atlı gezi ve halayDonan Çıldır Gölü üzerinde atlı gezi ve halayDonan Çıldır Gölü üzerinde atlı gezi ve halayDonan Çıldır Gölü üzerinde atlı gezi ve halay

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