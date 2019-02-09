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Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 08:00 | Son Güncelleme

Kars'ta tamamen donan Çıldır Gölü'ndeki sürüş ve drift nefesleri kesti. Sınırların zorlandığı sürüşlerde direksiyon başına geçenler unutulmaz anlar yaşadı.

Bir otomotiv firmasının motorsport ekibi tarafından tamamen donan Çıldır Gölü'nde yapılan sürüş eğitimi renkli görüntülere sahne oldu.

Donan Çıldır Gölü üzerinde sürüş eğitimi

Yaklaşık 160 kilometre hızla yapılan sürüşler katılımcıları heyecanlandırdı.
Kayarak savrulan araçlar, sürüş deneyimine katılanlara eğlenceli anlar yaşattı.
Elektronik cihazlarla 40-60 santim kalındığında buz tuttuğu tespit edilen göl üzerinde son derece güvenli ve bir o kadar da eğlenceli bir ortamda gerçekleşen sürüşte otomobillerin ve SUV araçlarının performansları yok artık dedirtti.
Kar ve buz sürüş eğitimine katılan Ali Tümen, "Daha önce İstanbul’da daha önce kar üzerinde araç kullanmıştım az çok ama buradaki deneyim bambaşka oldu.
Geçekten aracın sınırlarını sonuna kadar zorlayabilirsiniz. Aracın tepkilerini çok net görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir deneyimdi" dedi.
Kar ve buz etkinliğini son 5 yıldır düzenlediklerini ifade eden firmanın icra kurulu üyesi ve motorspor sürücüsü Naci Kocabıyık, "Kars ve Ardahan Çıldır Gölü üzerinde 5 yıldır güzel bir çalışma yaptık.
Getirdiğimiz nokta gerçekten bize gurur veriyor. Son gelişmiş aletlerimizle birlikte buzun kalınlığını ve kalitesini ölçüyoruz. Böylece kesinlikle bir güvenlik zafiyeti vermiyoruz. Katılımcılarımız son derece güvenli bir şekilde buz üstünde bu deneyimi yaşayabiliyorlar" dedi.
Özelikle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, yapılan kar ve buz sürüşleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Bir tarafta kayarak ilerleyen araçlar diğer taraftan atlı kızak gezileri insanları etkiledi. Çıldır Gölü üzerinde yapılan sürüş ve drift havadan da görüntülendi.
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Çıldır Gölü sürüş eğitimi

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