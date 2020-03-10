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Donan göl üzerinde namaz kıldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuklar nedeniyle tamamen donmuştu. Kırdıkları buzlardan balık avlayarak geçimlerini sağlayan köylüler, göl suyuyla abdest alarak namazlarını buzun üzerinde kılıyor.

Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan ve geçimlerini Nazik Gölü’nden avladıkları balıklarla sağlayan köylüler, gün boyu donan göl üzerinde balık avladıkları için öğle ve ikindi namazlarını da buz üzerinde kılıyorlar. Donan göl üzerinde açtıkları gözeneklerden ağlarını çeken köylüler, namaz vakitlerinde yine açtıkları gözeneklerden buz gibi göl suyundan abdestlerini alarak buz üzerine serdikleri montlarının üzerinde namazlarını kılıyor.

Geçimini Nazik Gölü’nden balık avlayarak sağlayan Ömer Ayaz isimli vatandaş, günün büyük çoğunluğunu göl üzerinde geçirdiklerini belirterek, vakit namazlarını kılmak için de buz tutmuş gölün buz gibi suyuyla abdest aldıklarını ve buzun üzerinde namazlarını kıldıklarını söyledi. Ayaz, “Biz sabah erkenden buz tutan gölün üzerinde yürüyerek 3-4 kilometre yol kat ediyoruz. Gölün ortasına gelip önceden attığımız ağlarımızı çıkarıyoruz. Ağlarımızı çıkarırken günün büyük bir bölümünü göl üzerinde geçiriyoruz. Ağları çektiğimiz gözeneklerden çıkan buz gibi suyla abdest alıyoruz ve öğle ile ikindi namazlarımız da göl üzerine serdiğimiz montlarımızın üzerinde kılıyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nazik Gölü namaz

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