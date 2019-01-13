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Donan gölde tehlikeli balık avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Van'ın Edremit ilçesinde bazı vatandaşlar, yüzeyi kısmen donan Van Gölü'nün sazlık alanında tehlikeye aldırış etmeden ağlarla balık avlıyor - Vatandaşlardan Menaf Güleş: - "Sabah erkenden gelip buzu kırıp ağlarımızı bırakıyoruz. Ağın iyice buzun altına girmesi için elektrik borusuyla itiyoruz. Belirli aralıklarla kontrol ettiğimiz ağlarımıza balık vurduğunu görmek tüm yorgunluğumuzu alıyor"

ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşlar, yüzeyi yaklaşık 10 santimetre buz tutan Van Gölü'nün kıyısında tehlikeye aldırış etmeden balık tutuyor.

Kentte özellikle gece etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün sodalı suyuna karışan tatlı su noktaları buz tuttu.

Göl kıyısındaki Köşk Mahallesi'nde bulunan sazlık alan da dondu.

Her gün burada buzu farklı bir noktadan baltayla kırıp ağlarını suya bırakan balıkçılar, tehlikeli bir av gerçekleştiriyor.

Bazıları oltayla avlanmayı tercih ederken, bazıları ağlarını geceden bırakıp gün içinde çekiyor.

Vatandaşlardan Menaf Güleş, AA muhabirine, donan gölde balık avlamanın çok zevkli olduğunu söyledi.

Mevsimlik işçi olduğu için yazın il dışına çıktığını, kışın ise memleketine geldiğini anlatan Güleş, şöyle konuştu:

"Kışı iyi değerlendirmek için her gün buraya gelip balık avlıyoruz. Bu sayede hem zamanımız keyifli geçiyor hem de evimize katkı sağlıyoruz. Buraya dışarıdan birçok insan balık tutmaya geliyor. Biz genelde sabah erkenden gelip buzu kırıp ağlarımızı bırakıyoruz. Ağın iyice buzun altına girmesi için elektrik borusuyla itiyoruz. Belirli aralıklarla kontrol ettiğimiz ağlarımıza balık vurduğunu görmek tüm yorgunluğumuzu alıyor."

- "Biraz riski var ama bizim için büyük keyif"

Sinan Şalvan ise bölgede özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını anlattı.

Donan gölde buz kalınlığının 10 santimetre civarında olduğunu ifade eden Şalvan, şunları kaydetti:

"Burada genelde sazan avlıyoruz. Yaz aylarında inci kefali yoğunlukta oluyor. Van Gölü'nün suyu sodalı olduğundan zor donuyor ancak burası tatlı su yatağı olduğu için soğuk havalarda hemen buz tutuyor. Genelde ağlarımı akşamdan buzun altına koyup sabah erkenden çekiyorum. Bazen kilolarca bazen de birkaç balık avlıyoruz. Hiç tutamadığımız gün de oluyor. İnsanların çoğu balık avlama işini ek gelir kaynağına dönüştürmüş durumda. Avlanan balıklar kilogramı ortalama 5 liradan satılıyor. Burada düzenli balıkçılık yapan 4-5 kişi var. 400 kilograma kadar balık avlayanları gördüm. Biraz riski var ama bizim için büyük keyif."

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