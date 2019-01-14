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Donan Kızılırmak'ta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

Buzun kırılması sonucu suda mahsur kalan köpek, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta donan Kızılırmak Nehri'nde buzun kırılmasıyla mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, donan ırmakta gezinen bir köpek, buzun kırılmasıyla suda mahsur kaldı.

Yarıya kadar suya gömülen köpeğin donmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Buzları kıran bir itfaiye eri, nehrin ortasındaki köpeğe ulaştı. Halat yardımıyla köpeği sudan çıkaran itfaiyeci, hayvanı kıyıya kadar güçlükle taşıdı.

İtfaiye aracına bindirilen köpek, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından geçirdiği şoku atlatan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Sivas suya düşen köpek

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