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Donan süs havuzunda eksi 10 derecede paten yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Erzurum’da öğrenciler sömestr tatillerinin keyfini özel olarak dondurulan süs havuzunda eksi 10 derece soğuk havaya rağmen paten yaparak çıkarıyorlar.Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitmenler tarafından Olimpiyat Parkında yer alan 10 bin metrekarelik süs havuzunda öğrencilere buz pateni eğitimi veriliyor.

Erzurum’da öğrenciler sömestr tatillerinin keyfini özel olarak dondurulan süs havuzunda eksi 10 derece soğuk havaya rağmen paten yaparak çıkarıyorlar.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitmenler tarafından Olimpiyat Parkında yer alan 10 bin metrekarelik süs havuzunda öğrencilere buz pateni eğitimi veriliyor. Aralık ayının başlarında özel olarak dondurulan süs havuzunda gerekli önlemler alınarak yerli ve yabancı öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ekipmanlar sayesinde ücretsiz buz pateni öğretiliyor.
Öte yandan ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Afgan ve Suriyeli öğrenciler de Türk öğrencilerle birlikte buz pateni eğitimi alıyor.
Eğitmen Eren İlter ile yardımcı antrenörler tarafından süs havuzunda gündüz ve akşam saatlerinde verilen eğitime ilgi ise sömestr tatilinde iki katına çıkmış durumda.
Eğitmen Eren İlter 2 aya yakın süredir havuzu dondurmaya çalıştıklarını ifade ederek“ Burada yaklaşık 10 bin metrekarelik bir buz yaptık. Amacımız burada sporcular yetiştirmek. İstiyoruz ki şehrimizde paten kaymayan kalmasın. Havuzun bazı kısımlarında buz kalınlığı 2-3 metre civarlarında. İlk önce burada ki suyu minimum seviyeye indirdik. Daha sonra suyu yavaş yavaş dondurarak bu hale getirdik. Burada ki emek aslında 1 Aralık itibari ile başladı. Eğitimlerimiz çok iyi gidiyor. Erzurumlular zaten doğuştan patenci. Sokaktan birini tut 15 dakika eğitim ver daha sonra buzda çok rahat kayar” dedi.
Öte yandan Olimpiyat Parkında yer alan ve tamamen ücretsiz olan buz pateni pisti sabah 8’den akşam 20’ye kadar vatandaşların hizmetine açık.

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