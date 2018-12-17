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Donanma Komutanlığı davasında 35 FETÖ sanığı hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 11:26 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin görülen davada, mahkeme heyeti tarafından dosyaları ayrılan 7'si tutuklu 35 sanığın yargılandığı dava görülmeye başlandı.

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin görülen davada, mahkeme heyeti tarafından dosyaları ayrılan 7'si tutuklu 35 sanığın yargılandığı dava görülmeye başlandı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki olaylarda katılanlara yönelik açılan 51'i tutuklu, 15'i firari, 90 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 23'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 36 sanığa müebbet hapis cezası, 11 sanığa 1 yıl ile 26 yıl arasında cezası verilirken, 8 sanık ise beraat etti. Aynı dava kapsamında Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda yaşanan olaylarla ilgili bölüm ise 'Delil toplama süreci ve kamera kayıtlarının incelenme sürecinin tamamlanamaması' nedeniyle ayrıldı. Tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 35 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Hazırlanan iddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fethullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl 6'şar aya, diğer sanıklar hakkında ise 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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