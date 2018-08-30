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Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gölcük Deniz Ana Üssü'ndeki askeri gemileri gezme imkanı buldu

KOCAELİ (AA) - Donanma Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölcük Deniz Ana Üssü Komutanlığı'ndaki askeri gemileri halkın ziyaretine açtı.

Ziyarete açılan TCG Fatih Fırkateyni ve TCG Yüzbaşı Kudret Güngör Lojistik Destek Gemisi'ni görmek isteyen şehit aileleri ve yakınları, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadelede yaralanan gazilerle vatandaşlar, çocuklarıyla Poyraz Limanı'na geldi.

Vatandaşlar burada söz konusu gemileri tanıma ve özelliklerini öğrenme imkanı buldu.

Gruplar halinde gemilere alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Konuklarını gezdiren görevli askerler, gemiler hakkında bilgi verdi. Çocuklar ve gençler gemilere ve içerisindeki silahlara büyük ilgi gösterdi.

Bu arada, şehit yakınları, Kore ve Kıbrıs ile aralarında terörle mücadelede yaralananların da bulunduğu gazilere TCG Fatih Fırkateyni'nde öğle yemeği verildi.

Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay da katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Okyay, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, davete katıldıkları için teşekkür etti.

Vatanın bağımsızlığı ve kurtuluşu için şehit düşenleri sadece milli bayramlarda değil her zaman hatırladıklarını ve onları minnetle andıklarını belirten Okyay, "Bu vatan için, bu bayrak için kim emek vermişse kim gayret etmişse kim katkı sunmuşsa Allah ondan bin kere razı olsun. Onların verdiği güçle ve yaptıkları fedakarlıkla bu bayrak dalgalanıyor. Bunun bilincindeyiz, bunu hiçbir zaman unutmuyoruz." diye konuştu.

Tuğamiral Okyay, gerek Kıbrıs Barış Harekatı'nda gerekse terörle mücadele gazi olanları davet ederek genç personele anılarını ve yaşadıklarını anlatacakları soru-cevap şeklinde bir program düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, "O ruhun bizleri de mayalamasını istiyoruz." dedi.

Etkinliğe 1. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Aydın Sezenoğlu, TCG Fatih Savaş Gemisi Komutanı Yarbay Levent Barbak ve Gemi 2. Komutanı Binbaşı Volkan Kıvan ile bazı askeri personel katıldı.

Etkinlik kapsamında İzmit'teki TCG Hızır Reis ve TCG Gayret müze gemileri de vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edildi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Donanma Komutanlığı

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