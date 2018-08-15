Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Dönemin Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin'in tanık ifadesinde, kendisini telefonla aradığını ve ulaşamadığını söylediğini anlatan Aslan, "Kapıda görevli bir uzman çavuş, emniyet müdürüne benim meşgul olduğumu ve görüşemeyeceğimi söylemiş. Oysa Kapı 2'de görevli uzman çavuş rütbesinde kimse yoktu. Bana böyle bir talep olsaydı mutlaka iletilirdi. Bana emniyet müdürünün aradığına dair bir bilgi gelmedi." diye konuştu.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Darbe girişiminin başarısız olması üzerine 16 Temmuz sabahı Keskin'e, "Beceremedik abi" dediği yönündeki iddiaları da kabul etmediğini söyleyen Aslan, "Herkesin yanımızda olduğu bir ortamda benim böyle bir söz söylemem mümkün değildir. Yine Keskin ifadesinde, 'Uğur Binbaşı'dan öğrendiğime göre gece Muharrem Aslan Merkez Komutanlığı'ndaymış. Orayı o yönetiyormuş' demiş. Uğur Binbaşı dediği Albay Uğur Çelikten değil, Güvenlik Tabur Komutanı Uğur Ergün'dür. Uğur Binbaşı o gece Çanakkale'den Gölcük'e geliyordu. Kendisine sorduğumda Mustafa müdürle hiç konuşmadığını söyledi." şeklinde konuştu.

Emirlerini dinlemediği gerekçesiyle tutuklu sanık Hayrettin İmren tarafından gözaltına altına alınıp, nezarete kapattığı Yüzbaşı Gökhan Cingi'nin ifadesinde, Uğur Çelikten Albay'ın kendisine 'Hayrettin İmren'i durdurmamız lazım, herkese silah çekiyor.' dediğinde, kendisinin başını sallayarak onayladığını söylediğini aktaran Aslan, "Ben Hayrettin İmren yanlısı olsaydım, Uğur Albay'ın bu söylemine karşı çıkardım ve aramızda münakaşa olurdu." dedi.