Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, darbe girişiminde silahlı olan eski Donanma Komutanlığı Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral tutuklu sanık Hayrettin İmren ile olduğu, tüm eylem ve işlemlerinde yanında yer aldığı, gözaltına alınan müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın cezaevi aracı ile İstanbul'a götürülmeleri ile Merkez Komutanlığı Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten ve Yüzbaşı Gökhan Cingi'nin gözaltına alınması olayında bulunduğu, Hayrettin İmren'in Halat 8'den limana yaklaşacak gemilere ateş açılacağı emrini ilettiği ve "ByLock" kullandığı ileri sürülen İmren'in emir astsubayı tutuklu sanık İsmet Coşkun, esasa ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Coşkun, MİT tarafından FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" ile ilgili elde edilen delillerin hukuken geçerli olmadığını savundu. Hayrettin İmren'in darbe yanlısı faaliyetlerine destek verdiği yönündeki iddiaları cevaplayan Coşkun, iddianamede "Hayrettin İmren ile hareket etti" şeklinde geçen ibareyi, savcının mütalaasında "yanında yer aldı" şeklinde değiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Ben 15 Temmuz'da emir astsubayı olmanın gereklerini yaptım. Bu görevi yapmanın suç olduğunu düşünmüyorum. Ben o gece, İmren'in telefonu çaldığında kendisine verdim. Telefonu açıp açmamak onun kararıdır. Ben telkinde bulunmadım. O gece beylik tabancam yanımdaydı, şarjörü takılı değildi. Çantamda duran silahımı hiç çıkarmadım, elime almadım. Hayrettin İmren zaten 'Herkes silahını alsın, gelsin.' diye emir vermişti. O zaman orada silahlı olan herkesin yargılanması gerekir." - "İmren'in yanında dolaşmaya mecbur kaldık" Donanma Komutanlığı'nda SABKOR turuncu alarmı, dönemin Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ın verdiğini, üs komutanı olarak Hayrettin İmren'in birliğin ve kapıların güvenliğinin alınmasını emrettiğini anlatan Coşkun, "Tersane Komutanı Aydın Eken, saat 01.00'de İmren'in darbeci olduğunu öğrendiğini söylemiş. Fakat 04.00'te İmren'i karşıladığında esas duruşa geçerek, nizami vaziyette selam verdi. 'Biz darbecilerle mücadele ettik' diyen komutanlar, Hayrettin İmren karşısında selam durdular. Bu ortamda ben nasıl sağlıklı karar verebilirdim." ifadelerini kullandı.

İmren tarafından derdest edilip gözaltına alınan dönemin Harp Filo Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın araca binerken, "Tamam çocuklar. Genelkurmay'ın emri var." dediğini ve müdahale etmek isteyenleri engellediğini iddia eden Coşkun, "Biz o gece ortada bırakıldık. Herkes 'kan akmasın, bekleyin' emri verdikçe, biz de Hayrettin İmren'in yanında dolaşmaya mecbur kaldık." diye konuştu. - "İyi ki de İmren'in yanında bulunmuşuz, yoksa kan dökülürdü" Hayrettin İmren'in, emrini dinlemeyen subay ve astsubayların kafasına silah dayayarak öldürmekle tehdit ettiğini, hapsettirdiğini ve agresif hareketlerde bulunduğunu ifade eden Coşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İyi ki de İmren'in yanında bulunmuşuz. Yoksa vahim olaylar olur, kan dökülürdü. Biz İmren'i yatıştırdık, sakinleşmesi için çabaladık. Sabaha kadar İmren'e müdahale etmesi gerekenler etmiyor, susuyordu. Donanma Komutanı, Hayrettin İmren'i emir komuta zincirinden çıkartıp, yerine atama yapmadı. İmren, sabaha kadar görevinin başındaydı. Biz üssün güvenliğini sağladığını düşündük. Maalesef yanıldık."

Sanık Coşkun, Hayrettin İmren'in, emirlerini dinlemediği için Albay Uğur Çelikten ve Yüzbaşı Gökhan Cingi'ye silah çektiğini ve tartaklayıp, "alın bu hainleri nezarete atın." dediğini belirtti. Coşkun, suçsuz olduğunu savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti. - Abdülaziz Yıldız'ın savunması Hayrettin İmren ile hareket ettiği, İmren'in tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım, Yalçın Payal ve Merkez Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten'in gözaltına alınarak etkisiz hale getirilmesi olayında yer aldığı, İmren'in ateş emri vermesi üzerine ateş eden askerler arasında olduğu belirtilen tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Abdülaziz Yıldız da savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Yıldız, Üs Komutanı Hayrettin İmren'in kendilerini Kapı 2'den alarak, Poyraz Limanı'na götürdüğünü ve denizden gelecek botun limana yaklaştırılmaması yönünde emir verdiğini belirtti. - "6 aylık asker olup, müebbetle yargılanan tek askerim" İmren'in, Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi tutuklayacağını söylediğini anlatan Yıldız, "Bir süre sonra Yüzbaşı Gökhan Cingi'nin yanına gittik. Hayrettin İmren, Cingi'yi yaka paça araca bindirdi. Ne araca inerken ne de Merkez Komutanlığı'na götürülürken kendisini tutmadım, elimi sürmedim. Daha sonra Kapı 2'ye gittim. İmren beni orada görünce kızdı ve araca bindirerek götürdü. Birkaç kişiyi daha tutuklayarak, Merkez Komutanlığı'na götürdü. Bizim tek suçumuz, İmren'in bizi seçerek götürmesiydi. Biz gönüllü gitmedik." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık eski Yüzbaşı S.A'nın sıkıyönetim mesajını gördüğünü ve Hayrettin İmren'in darbeci olduğunu bildiğini öne süren Yıldız, "Bize bunu söyleseydi, yanında sadece emir astsubayı olan Hayrettin İmren'i etkisiz hale getirip, tutuklayabilirdik ama bize İmren'in darbeci olduğu söylenmedi. Hayrettin İmren o gece gittiği her yerde vatan, millet sevgisinden bahsediyordu. Ben 6 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlamıştım. Onun darbeci olduğunu nasıl bilebilirdim. Türkiye'de 6 aylık asker olup, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan tek askerim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarını yapması için duruşmayı 4 Eylül'e erteledi. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 şüpheli bulunuyor.