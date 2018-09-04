Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Duruşmada, 11-16 Temmuz arasında izinli olmasına ve TCG Yavuz Savaş Gemisi'nin personeli olmasına rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylarda dönemin üs komutanı darbeci amiral Hayrettin İmren ile hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimatlarını yerine getirerek, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, İmren'in ateş emrine uyduğu, daha sonra Denizaltı Filo Lümberağzı'na gidip Hayretin İmren'in emri olduğunu söyleyip emrine asker istediği ileri sürülen tutuksuz sanık F.M.M, esasa ilişkin savunma yaptı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla ile eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın vekili Hüseyin Coşkun da hazır bulundu.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İlerleyen süreçte astsubay Raif P'nin kendisine kızarak arkaya gönderdiğini aktaran F.M.M, arka tarafta 2-2,5 saat kadar diğer askerlerle ülkede yaşananlar üzerine sohbet ettiklerini kaydetti.

"Kendisine inandık, kapı bölgesinde bulunduk. Biz de karşıdan gelebilecek malum yapının saldırılarına karşı birliğimizi savunduğumuzu sanıyorduk." diyen F.M.M, "İlerleyen saatlerde kapının önünde toplanan kalabalığın içinden bazılarının içeriye girme teşebbüsleri oldu. Bunun üzerine havaya ateş emri verildi. Birliğimizi düşünerek 7-8 el havaya ateş ettim. Vatandaşlara silah doğrultmadık." ifadelerini kullandı.

Olay tarihinde Donanma Komutanlığı'ndaki lojmanlarda kaldığını, evinin olayların yaşandığı Donanma Komutanlığı Kapı 2 bölgesine 30-40 adım mesafede olduğunu belirten F.M.M, alışverişten eve döndüğü 23.00 sıralarında henüz darbeci olduğunu bilmediği eski Deniz Ana Üs Komutanı Hayrettin İmren'in "FETÖ darbe yapıyor, birliğimize saldırı ihtimali var, gelin birliğinizi koruyun." çağrılarını duyması üzerine sivil kıyafetleriyle kapı bölgesine gittiğini söyledi.

Sanık F.M.M, daha sonra İmren'in Denizaltı Filo Komutanlığı'nın darbeciler tarafından ele geçirildiğini söylediğini ve müdahale etmek için adam istediğini belirterek, "Şu an halen görevde olan kardeşim o anda orada nöbetteydi. Kardeşimin başına bir şey gelebilmesi ihtimali aklıma gelince Hayrettin İmren 'Kim gelir' deyince ilk ben atıldım. Araca binip Denizaltı Filo Komutanlığı'na hareket ettik. Bizi 100 metre kala indirdi, destek gelene kadar beklememizi istedi." şeklinde konuştu.

Bu sırada bir askerin İmren'e "Komutanım biz ne yapıyoruz, Donanma Komutanı nerede?" diye sorduğunu anlatan F.M.M, şöyle devam etti:

"Hayrettin İmren, 'Ne yapacağız, darbe yapıyoruz. Hükümeti indirdik. Donanma Komutanı gelse tutuklayacağım.' dedi. Bu sözleri duyunca şoke olduk. Denizaltı filosu personelinin darbeciler tarafından rehin alındığının yalan olduğunu ve bize yalan söylediğini anladık. Hayrettin İmren uzaklaştıktan sonra denizaltı filosuna gidip silahlarımızı teslim ettik ve albay rütbesindeki ismini bilmediğim subaya kandırıldığımızı söyledik."