Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, darbe girişimi sırasında Ayhan Bay'ın emirleri doğrultusunda lojmanının önünde silahlı nöbet tuttuğu, böylelikle darbeye destek verdiği öne sürülen Ayhan Bay'ın emir astsubayı tutuksuz sanık S.D, esasa ilişkin savunma yaptı Sanık S.D, bu dosyada sanık olarak yer almasının tek nedeninin darbeci amiral Ayhan Bay'ın emir astsubaylığın yapması olduğunu iddia ederek, 15 Temmuz gecesi hiçbir kanunsuz emri yerine getirmediğini savundu. Darbe girişimi gecesi Ayhan Bay'dan "telefonu şarja tak" ve "kapının önünde bekle" dışında emir almadığını öne süren S.D, "15 Temmuz günü 21.00 gibi yanına gittim. Makam odasındaydı. Kimlerle ne konuştuğunu duymadım. Telefonu şarja takmamı, sonra da kapının önünde beklememi emretti. Gece boyunca 'Susadın mı' diye bile sormadı." diye konuştu.

S.D, gece boyunca eve gidip gelenler olduğunu anlatarak, "2 defa İskender Yıldırım, 3 defa İskender Yıldırım'ın emir astsubayı ve Deniz Kuvvetleri Komutanının özel sekreterinin de aralarında olduğu 6 kişilik heyet geldi. O gece televizyona çıkıp deniz kuvvetlerinin darbeye dahil olmadığını söyleyen Deniz Kuvvetleri Komutanının özel kalemi oraya gelmişken ben Ayhan Bay'ın darbeci olduğunu nasıl anlayabilirdim. Evden dışarı çıkmayan birinin darbeci olduğunu anlayamam. Ben müneccim değilim." ifadelerini kullandı. Kapının önünde nöbet tutmadığını kanuna uygun olarak verilen emri yerine getirdiğini savunan S.D, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarını yapması için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 şüpheli bulunuyor.