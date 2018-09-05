Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Uzman çavuş olarak görev yaptığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı'da yaşanan olaylarda dönemin üs komutanı darbeci amiral Hayrettin İmren'le birlikte hareket ettiği ve kurallara aykırı tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın gözaltına alınarak İstanbul'a götürülmeleri ve Merkez Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten'in gözaltına alınarak etkisiz hale getirilmesi olayında aktif yer aldığı, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, emre uyarak ateş ettiği ileri sürülen tutuklu sanık Erdal Ç, esasa ilişkin savunma yaptı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Sanık Erdal Ç, savunmasında, darbeci amiral İmren'le birlikte hareket etmediğini iddia etti.

Güvenlik taburunda nöbetçi olduğu için Üs Harekat Merkezi'nce kalabalığın toplandığı Kapı 2 bölgesine gönderildiğini belirten Erdal Ç, bunun İmren'in talimatı değil, görev emri olduğunu söyledi.

Erdal Ç, "Bizi önce tatbikat, sonra da terör tehdidi var diyerek oyaladılar. Ben de kırmızı alarmda yapılması gerekenleri yaptım. O gece darbeye destek amaçlı yaptığım en ufak bir eylem yoktur." diye konuştu.

İmren'den o gece havaya ateş açılması ve Merkez Komutanlığı'na gitmesi dışında emir almadığını ileri süren sanık Erdal Ç, "İmren'in Merkez Komutanlığı'na gidip Uğur Çelikten ve Gökhan Cingi'yi nezarete kilitlemesi olayında hiçbir müdahalem yoktur. Üs komutanı olduğu ve 'benimle gel' dediği için yanında gittim." ifadelerini kullandı.

Erdal Ç, müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ı o gece hiç görmediğini savunarak, kimsenin hürriyetini kısıtlamadığını öne sürdü.

Uzman çavuş olarak görev yaptığı darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylarda darbeci amiral Hayrettin İmren'le birlikte hareket ettiği, darbenin başarılı olması için çalıştığı, Poyraz Limanında Hasan Özbudak ile birlikte giriş çıkışları kontrol için erlerle birlikte silahlı olarak nöbet tuttuğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan T. de hakkındaki suçlamaları reddetti.