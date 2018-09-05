Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yapıyor.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Uzman çavuş olarak görev yaptığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı'da yaşanan olaylarda dönemin üs komutanı darbeci amiral Hayrettin İmren'le birlikte hareket ettiği ve kurallara aykırı tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın gözaltına alınarak İstanbul'a götürülmeleri ve Merkez Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten'in gözaltına alınarak etkisiz hale getirilmesi olayında aktif yer aldığı, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, emre uyarak ateş ettiği ileri sürülen tutuklu sanık Erdal Ç, esasa ilişkin savunma yaptı.
Sanık Erdal Ç, savunmasında, darbeci amiral İmren'le birlikte hareket etmediğini iddia etti.
Güvenlik taburunda nöbetçi olduğu için Üs Harekat Merkezi'nce kalabalığın toplandığı Kapı 2 bölgesine gönderildiğini belirten Erdal Ç, bunun İmren'in talimatı değil, görev emri olduğunu söyledi.
Erdal Ç, "Bizi önce tatbikat, sonra da terör tehdidi var diyerek oyaladılar. Ben de kırmızı alarmda yapılması gerekenleri yaptım. O gece darbeye destek amaçlı yaptığım en ufak bir eylem yoktur." diye konuştu.
İmren'den o gece havaya ateş açılması ve Merkez Komutanlığı'na gitmesi dışında emir almadığını ileri süren sanık Erdal Ç, "İmren'in Merkez Komutanlığı'na gidip Uğur Çelikten ve Gökhan Cingi'yi nezarete kilitlemesi olayında hiçbir müdahalem yoktur. Üs komutanı olduğu ve 'benimle gel' dediği için yanında gittim." ifadelerini kullandı.
Erdal Ç, müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ı o gece hiç görmediğini savunarak, kimsenin hürriyetini kısıtlamadığını öne sürdü.
Uzman çavuş olarak görev yaptığı darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylarda darbeci amiral Hayrettin İmren'le birlikte hareket ettiği, darbenin başarılı olması için çalıştığı, Poyraz Limanında Hasan Özbudak ile birlikte giriş çıkışları kontrol için erlerle birlikte silahlı olarak nöbet tuttuğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan T. de hakkındaki suçlamaları reddetti.
Hakan T, 15 Temmuz günü Kapı 2'de 24 saatlik nöbetçi olduğunu belirterek, suç içeren hiçbir eyleminin olmadığını iddia etti.
O gece 03.30'a kadar hiçbir amirinin kendisine Hayrettin İmren'in darbeci olduğunu söylemediğini ileri süren Hakan T, "Darbeci olduğunu bilmediğim için ben de onu birliğini korumaya ve otoriteyi sağlamaya çalışan bir komutan olarak kafamda oturttum." dedi.
Sanıklar Erdal Ç. ve Hakan T'nin savunmalarının ardından duruşmaya, bir saat ara verildi.
- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.
- İddianameden
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.
İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
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