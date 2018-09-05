Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı.
Duruşmada, Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında "Sıkıyönetim Direktifi" konulu mesaj kendisine geldiği halde bunu komutanı olan Harp Filosu Komutanı müşteki Tümgeneral Ahmet İskender Yıldırım'a zamanında iletmediği, darbeci amiral Hayrettin İmren'in başarılı olması yönünde tavır sergilediği ileri sürülen tutuklu sanık Murat E, açıklamalarda bulundu.
Murat E, darbe girişimi sırasında İskender Yıldırım'ın Donanma Komutanı'ndan sonra en yetkili kişi olarak olay gecesi üste aktif bir tedbir alamadığını ileri sürerek, Yıldırım'ın 16 Temmuz 2016'da verdiği ifade ile mahkemede müşteki olarak verdiği ifadeleri arasında çelişkiler olduğunu iddia etti.
Olay gecesi evde olduğunu, gemilerin seyre çıktığını öğrenince karargahta bulunan eski Kuzey Görev Grup Komutanı Ayhan Bay'ın odasına gittiğini anlatan Murat E, gemilerin kalkış nedenini sorduğunu, Ayhan Bay'ın da İskender Yıldırım'ın bilgisi dahilinde gemileri seyre kaldırdığını söylediğini aktardı.
Sanık Murat E, İskender Yıldırım'a ulaşamadığını ve gemilerin seyre kaldırılma faaliyeti emrinin doğrudan İskender Yıldırım tarafından verildiğini düşündüğünü savunarak, bir süre sonra haber merkezinden bir uzman çavuşun mesaj getirdiğini, kendi birliğine adresli olmadığından mesajı okumadan bıraktığını öne sürdü.
Bu sırada karargaha gelen İskender Yıldırım'ın Ayhan Bay'ın yanına gittiğini anlatan Murat E, "Yıldırım, yanından çıktıktan sonra Komodor Kurmay Albay Mevlüt Keleş'e Ayhan Bay'ı tutuklama emri verdi. Emirden sonra kepimi almak için odama girdim. Dışarı çıktığımda Hayrettin amiral ile İskender amiralin beraber ayrıldığını gördüm. İskender Yıldırım, 'Komutanını teslim mi edeceksin?' diye bir ifade kullanmamıştır. İskender Yıldırım arabaya kendi rızasıyla binmiştir, zorla götürülmemiştir. Ne bana ne de başkasına 'Beni götürüyorlar' diye bağırmamıştır. Benim Harp Filosu Komutanını korumak gibi bir görevim yoktur." şeklinde konuştu.
Murat E, İskender Yıldırım'ın arabaya binmeden önce mesajı istediğini dile getirerek, "Mesajı alıp İskender Yıldırım'a getirdim. Okuduktan sonra küfrederek, 'Mesajı bana neden daha önce getirmedin' diye bağırarak, vurmaya çalıştı. Yeni geldiğini söyledim ama araca bindi." ifadelerini kullandı.
Yalçın Payal'ı hiç görmediğini aktaran sanık Murat E, "Hayrettin İmren'le İskender Yıldırım samimi sınıf arkadaşıydı. İskender amiral Hayrettin amiralle çok kez sohbet ederdi. Bu samimi 2 arkadaş arasında sorun olduğunu düşünmediğimden araya girmedim." dedi.
O gece, Hayrettin İmren'le tek temasının İskender Yıldırım'ı alıp götürdükleri 5 dakikalık süre içerisinde yaşandığını iddia eden Murat E, bunun dışında gece boyunca darbeci amiral İmren'den herhangi bir talimat almadığını ve bir araya gelmediğini savundu.
Mahkeme heyeti, saatin ilerlemesi nedeniyle sanık Murat E'nin açıklamalarına gelecek celse devam etmesine karar vererek, duruşmayı yarına erteledi.
- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi
Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.
- İddianameden
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 şüpheli bulunuyor.
İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Okuyucu Yorumları 0 yorum