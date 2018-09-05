Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada, Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında "Sıkıyönetim Direktifi" konulu mesaj kendisine geldiği halde bunu komutanı olan Harp Filosu Komutanı müşteki Tümgeneral Ahmet İskender Yıldırım'a zamanında iletmediği, darbeci amiral Hayrettin İmren'in başarılı olması yönünde tavır sergilediği ileri sürülen tutuklu sanık Murat E, açıklamalarda bulundu. Murat E, darbe girişimi sırasında İskender Yıldırım'ın Donanma Komutanı'ndan sonra en yetkili kişi olarak olay gecesi üste aktif bir tedbir alamadığını ileri sürerek, Yıldırım'ın 16 Temmuz 2016'da verdiği ifade ile mahkemede müşteki olarak verdiği ifadeleri arasında çelişkiler olduğunu iddia etti.

Olay gecesi evde olduğunu, gemilerin seyre çıktığını öğrenince karargahta bulunan eski Kuzey Görev Grup Komutanı Ayhan Bay'ın odasına gittiğini anlatan Murat E, gemilerin kalkış nedenini sorduğunu, Ayhan Bay'ın da İskender Yıldırım'ın bilgisi dahilinde gemileri seyre kaldırdığını söylediğini aktardı. Sanık Murat E, İskender Yıldırım'a ulaşamadığını ve gemilerin seyre kaldırılma faaliyeti emrinin doğrudan İskender Yıldırım tarafından verildiğini düşündüğünü savunarak, bir süre sonra haber merkezinden bir uzman çavuşun mesaj getirdiğini, kendi birliğine adresli olmadığından mesajı okumadan bıraktığını öne sürdü. Bu sırada karargaha gelen İskender Yıldırım'ın Ayhan Bay'ın yanına gittiğini anlatan Murat E, "Yıldırım, yanından çıktıktan sonra Komodor Kurmay Albay Mevlüt Keleş'e Ayhan Bay'ı tutuklama emri verdi. Emirden sonra kepimi almak için odama girdim. Dışarı çıktığımda Hayrettin amiral ile İskender amiralin beraber ayrıldığını gördüm. İskender Yıldırım, 'Komutanını teslim mi edeceksin?' diye bir ifade kullanmamıştır. İskender Yıldırım arabaya kendi rızasıyla binmiştir, zorla götürülmemiştir. Ne bana ne de başkasına 'Beni götürüyorlar' diye bağırmamıştır. Benim Harp Filosu Komutanını korumak gibi bir görevim yoktur." şeklinde konuştu.

Murat E, İskender Yıldırım'ın arabaya binmeden önce mesajı istediğini dile getirerek, "Mesajı alıp İskender Yıldırım'a getirdim. Okuduktan sonra küfrederek, 'Mesajı bana neden daha önce getirmedin' diye bağırarak, vurmaya çalıştı. Yeni geldiğini söyledim ama araca bindi." ifadelerini kullandı. Yalçın Payal'ı hiç görmediğini aktaran sanık Murat E, "Hayrettin İmren'le İskender Yıldırım samimi sınıf arkadaşıydı. İskender amiral Hayrettin amiralle çok kez sohbet ederdi. Bu samimi 2 arkadaş arasında sorun olduğunu düşünmediğimden araya girmedim." dedi. O gece, Hayrettin İmren'le tek temasının İskender Yıldırım'ı alıp götürdükleri 5 dakikalık süre içerisinde yaşandığını iddia eden Murat E, bunun dışında gece boyunca darbeci amiral İmren'den herhangi bir talimat almadığını ve bir araya gelmediğini savundu. Mahkeme heyeti, saatin ilerlemesi nedeniyle sanık Murat E'nin açıklamalarına gelecek celse devam etmesine karar vererek, duruşmayı yarına erteledi. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 şüpheli bulunuyor.