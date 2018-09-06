Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yapıyor. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada, Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında "Sıkıyönetim Direktifi" konulu mesaj kendisine geldiği halde bunu komutanı olan Harp Filosu Komutanı müşteki Tümgeneral Ahmet İskender Yıldırım'a zamanında iletmediği, darbeci amiral Hayrettin İmren'in başarılı olması yönünde tavır sergilediği ileri sürülen tutuklu sanık Murat E, dün saatin ilerlemesi nedeniyle kalan kısmı bugüne ertelenen esasa ilişkin savunmasına devam etti. Sanık Murat E, 15 Temmuz gecesi o sırada Harp Filosu Komutanı İskender Yıldırım'ın Donama Komutanı Veysel Kösele'nin gemilerin geri döndürülmesine ilişkin emrini kendisine iletmediğini öne sürerek, dosyada müşteki olarak yer alan amiraller İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın olay gününde gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerin incelenmesini talep etti.

"Sıkıyönetim Direktifi" konulu mesaj kendisine geldiği halde bunu komutanı olan Harp Filosu Komutanı müşteki Tümgeneral Ahmet İskender Yıldırım'a zamanında iletmediği iddiasına ilişkin Murat E, "Mesajı bana geldikten 5 dakika sonra İskender Yıldırım'a ilettim. Zaten geldiğinde olaylardan haberdardı." dedi. Sanık Murat E, 21.43'te darbeci amiral Ayhan Bay ve 23.28'de komodor Önder Öngör'le telefonda ne görüştüğünün sorulması üzerine, "Ayhan Bay ile görüşüp görüşmediğimi hatırlamıyorum. İskender Yıldırım, Ahyan Bay'ın gözaltına alınması emrini verdikten sonra yerini öğrenmek için aramış olabilirim. Önder Öngör ile yaptığım görüşmede de kendisi beni arayıp, gemileri seyre kaldırdığını söyledi. Darbeye ilişkin bir konuşma olmadı." ifadelerini kullandı. Darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutanlığı'nda yüzbaşı olarak görev yaptığı, darbeci Amiral Hayrettin İmren'le hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, İmren'in talimatlarıyla Merkez Komutanlığı'nda diğer askerlerin etkisiz hale getirilmelerini sağladığı, Donanma Komutanlığı'nda gözaltına alınarak etkisiz hale getirilen amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın gözaltına alınıp cezaevi aracına konularak İstanbul'a gönderilmesi olayında aktif olarak bulunarak bu araçlara komutanlık yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Harun İ, esasa ilişkin savunma yaptı.

Harun İ, olay gecesi darbeci amiral Hayrettin İmren'le hareket etmediğini, hep Merkez Komutanlığı Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten'le olduğunu savunarak, İmren'le fikir ve iş birliği içerisinde olmadığını, yaşananların darbe girişimi olduğunu anlamadığını, sıkıyönetim mesajını görmediğini ileri sürdü. Harun İ, sıradan bir yüzbaşının o gece yaşananların darbe girişimi olduğunu anlamasının mümkün olmadığını ileri sürerek, "Hayrettin İmren'in emrini dinlemememi sağlayacak olan kişiler Donanma Komutanı Veysel Kösele ve amirim konumundaki Uğur Çelikten'dir. Uğur Çelikten, Veysel Kösele'nin 'Hayrettin İmren'in emirlerinin dinlenmemesi' yönündeki emrini bildiği halde bana iletmedi. Amiraller İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın olduğu tutuklu sevk aracına Hayrettin İmren tarafından zorla ve cebren bindirildim. Veysel Kösele'nin emrinden haberim olsaydı şu an burada olmayacaktım." şeklinde konuştu. O geceki tek hatasının fazla alkollü olması olduğunu savunan sanık Harun İ, "Alkol nedeniyle muhakeme yeteneğim zayıfladı, olayları sağlıklı değerlendiremedim. Darbeyle uğraşacak durumda değildim, başım dönüyordu ve aklımda bir an önce eve gitmek vardı. Darbe niyetim olsa bunu ayık kafayla yapardım. Alkollü olmasaydım o gece daha sağlıklı düşünecektim." ifadelerini kullandı.

Sanıklar Murat E. ve Harun İ'nin savunmalarının ardından duruşmaya, bir saat ara verildi. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.