Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Duruşmada, darbe girişimi sırasında darbeci amiral Hayrettin İmren'le hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimatlarını sorgulamadan uyguladığı, darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, İmren'in talimatlarıyla Donanma Komutanlığı'nda gözaltına alınarak etkisiz hale getirilen amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın cezaevi aracına konularak İstanbul'a gönderilmesi olayında aktif olarak bulunduğu, amirallerin içinde bulunduğu cezaevi nakil aracına eskortluk yaptığı, FETÖ'nün kripto haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün mahrem yapılanması tarafından askeri personeli aramak için kullanılan İzmir Bayraklı'daki sabit hattan arandığı ileri sürülen tutuklu sanık Ahmet Aykut Ş, esasa ilişkin savunma yaptı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Aykut Ş, 22.05 sırasında amiral lojmanlarına ulaştığını ve Hayrettin İmren'in girişte beklediğini gördüğünü aktararak, "Beni görünce, 'Arkadaşlar şu anda darbe girişimi var, Garnizon Komutanı olarak Donanmanın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Genelkurmay'dan gelen emirle 2 amirali tutuklayacaklar. Donanma Komutanlığına gidin ve Yalçın Payal gelirse haber verin, bu amiral darbe yapacak.' dedi." ifadelerini kullandı.

Üniformasını giymek için Güvenlik Tabur Komutanlığı'ndaki odasına gittiğini ve durumu amiri Semih Aksel'e rapor ettiğini anlatan sanık Aykut Ş, üniformasını giydiği sırada kendisini tekrar arayan Albay Muharrem Aslan'ın acele etmesini ve üzerini giyindikten sonra İmren'in konutuna gitmesini söylediğini kaydetti.

Darbe girişimi olduğu gün eşiyle dışarıda akşam yemeğindeyken istihbarat Albay Muharrem Aslan'ın kendisini arayarak, Kalyon Kapı'ya gelmesini emrettiğini belirten Aykut Ş, burada kendisini karşılayan Aslan'ın, İmren tarafından tahkikat yapılacağını, üniformasını giyip gelmesi talimatı verdiğini söyledi.

Donanma Karargahına gittiklerini, 5-10 dakika sonra da İmren'in gelerek karargahın çevresinin emniyete alınmasını emrettiğini anlatan Aykut Ş, "Yaklaşık 10 dakika sonra Albay İbrahim Özdoğan'ın gelerek içeri girmek istediğini, kendisinin de 'Komutanım Garnizon Komutanımızın emri var, bina içerisine kesinlikle kimse alınmayacak şeklinde emir verdi' dedim. Kimseyi engellemedim, sadece İmren'in emirlerini ilettim." diye konuştu.

Sanık Aykut Ş, bu arada Hayrettin İmren'in kendisini arayarak Kalyon Kapı'da beklediğini söyleyince oraya gittiğini belirterek, Hayrettin İmren'in yanına gittiğinde Güvenlik Amiri olan yüzbaşı Semih Aksel'in de orada olduğunu gördüğünü, İmren'in kendilerine hitaben "Bakın arkadaşlar, durum çok ciddi. Olumsuz bir duruma kimse mahal vermesin işinizi düzgün yapın yoksa sizi vururum." dediğini ifade etti.

Daha sonra İmren'in "Benimle gel" demesi üzerine birlikte makam aracına binerek Harp Filosuna gittiklerini söyleyen Aykut Ş, şöyle devam etti:

"Araçtan indikten sonra arkadan da başka bir araçla Muharrem albay geldi. Tuğamiral Hayrettin İmren ve Aslan, Filo Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım'ın yanına çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra hep beraber aşağı indiler, herhangi bir zorlama veya itiş kakış olmadı. Aşağı indiklerinde Tümamiral İskender Yıldırım 'Bu bir karşı darbedir' dediğinde Hayrettin İmren 'Abi sen bana niye inanmıyorsun, genelkurmaydan emir var. Amiralleri güvenli bir yere topluyoruz.' deyince Yıldırım da 'Hani emir' dedi. Bu sırada kendi karargahından bir kurmay albay elinde mesajla aşağı inerek komutana verdi. Komutan baktıktan sonra sinirli bir şekilde kendi albayına 'Neden daha önce getirmedin' diyerek küfredip, vurmaya kalktı. Daha sonra komutanlar araca binerek hep birlikte Merkez Komutanlığına geçtik."