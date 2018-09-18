Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi Harekat Subayı Kurmay Binbaşı F. D, sabah başladığı esasa ilişkin savunmasını sürdürdü. Sanık F.D, TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk tarafından, Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirilmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, "Gemi komutanı, emirleri Genelkurmay Başkanı'ndan aldığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bilgisinin olduğunu söylemişti. Biz de bu nedenle verdiği emirleri uyguladık. Ancak biz Donanma Komutanı Kösele ve Komodor Uça'nın darbeci olduğunu sanıyorduk. Zaten darbe yanlısı ve darbeye destek olacak herhangi bir talimatı yerine getirmedim, bu yönde bir emir vermedim." diye konuştu.

Donanma Komutanı'nın koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'ün kamaranın kapısına kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesi olayına karışmadığını da savunan F.D, şöyle devam etti: "Ebubekir Öztürk, gemi komutanı tarafından etkisiz hale getirilmiş. Ben olaylar olduktan sonra öğrendim. Benim bu konuyla ilgili bir faaliyetim olmadı. Donanma Komutanı'nın emir astsubayı Yalçın Gül, Öztürk gibi direnmedi. Gemi Komutanı, Gül'ün subay salonuna götürülmesini emretti. Ben de ona eşlik ettim. Bir saat kadar birlikte oturduk. Kendisine zor kullanmadım. Su ikram ettim ama yalanladı. Canı sağ olsun. Daha sonra Gül, dinlenmek istediğini söyledi. Ben de ona bir kamara tahsis ettim. Kapısını kilitlemedim, zorla alıkoymadım. Kamarada telefon, telsiz ve uydu haberleşme cihazları vardı. Onu tecrit etsem o cihazları kapatırdım. Yalçın Gül yalan söylüyor, bana iftira atıyor." Ebubekir Öztürk'e pizza ikram ettiklerini ancak Gül'ün ifadesinde, "O pizzayı yeme, seni zehirleyebilirler" dediğini söylediğini anlatan F.D, "Yalçın Gül doğru söylemiyor. Öztürk, pizzayı yedi." dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın televizyondan halkı darbecilere karşı sokağa davet ettiğini izlediğini ve bunu da gemi personeline ilettiğini ifade eden F.D, "Ben darbe karşıtı söylemlerde bulundum. 'Bu devirde darbe mi olur, darbe kötü bir şey. Bunlar ne yapmaya çalışıyor' diye tepki gösterdim. Donanma Komutanı ve Komodor Uça'nın gemiye gizlice gelmesi ve gemi komutanının emirleri 'Genelkurmay Başkanı'ndan alıyorum' demesi nedeniyle, biz de Kösele ve Uça'nın darbeci olduğu şüphesini uyandırdı. Bize 'darbeci değiliz' deselerdi, şimdi yargılanıyor olmayacaktık." ifadelerini kullandı. Sanık F.D, 8 saat süren savunmasının sonunda suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık H.İ. de müşteki amiraller İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın gözaltına alınıp, askeri cezaevi aracıyla İstanbul'a gönderilmesi olayında aktif olarak bulunup bu araçlara komutanlık yaptığı iddiasıyla "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla ilgili ek savunma yaptı. Sanık, "Söz konusu amiraller, araca bizzat Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren tarafından bindirildiler. Ben Amiral Yalçın Payal'ın kolundan tutarak zorla araca bindirmedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkemeye heyeti, sanıklar F.D, E.Ç. ve H.İ'nin tahliye taleplerini reddederek, diğer sanıkların savunma yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

\ - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

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- İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.