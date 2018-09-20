Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Duruşmada, "firari darbeci Amiral Ayhan Bay'ın darbe girişimi süresinde kendisine verdiği kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle hareket ettiği, gemide kendisine yardımcı olan diğer sanıklarla silah zoruyla dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'yı kamaraya kapatarak etkisiz hale getirdiği" gerekçesiyle hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün de sürdürdü.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu.

Öztürk, komutanı olduğu TCG Yavuz Savaş Gemisi'ndeki personelinin tanık ifadelerinde, darbeci olduğuna veya darbe yanlısı bir faaliyette bulunduğuna dair bir beyan geçmediğini öne sürerek, "Aleyhimde tanıklık yapanlar da yalan söylüyor, bana iftira atıyor. Bunların beyanlarına itibar edilmesi hukuka aykırıdır." diye konuştu.

- "Ayhan Bay beni yanlış yönlendirdi, beni aldattı"

Firari amiral Ayhan Bay'ın kendisine Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin darbeci olduğunu söylediğini ve Genelkurmay Başkanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan aldığı emirler, Kösele'nin etkisiz hale getirilerek, tecrit edilmesini istediğini söyleyen Öztürk, "Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın darbe karşıtı olduğuna dair bir söylemi olmadı. Zaten Kösele'nin gemiye sivil kıyafette ve gizlice gelmesi onun darbeci olduğu şüphesi kuvvetlendir. Ayhan Bay'ın da emirleri Genelkurmay'dan aldığını söylemesi ve Kösele ile Uça'nın emniyet güçlerine teslim edileceğini belirtmesi üzerine, Kösele'nin darbeci olduğuna kanaat getirdim." şeklinde konuştu.