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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yapıyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, "firari darbeci Amiral Ayhan Bay'ın darbe girişimi süresinde kendisine verdiği kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle hareket ettiği, gemide kendisine yardımcı olan diğer sanıklarla silah zoruyla dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'yı kamaraya kapatarak etkisiz hale getirdiği" gerekçesiyle hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün de sürdürdü.

Öztürk, komutanı olduğu TCG Yavuz Savaş Gemisi'ndeki personelinin tanık ifadelerinde, darbeci olduğuna veya darbe yanlısı bir faaliyette bulunduğuna dair bir beyan geçmediğini öne sürerek, "Aleyhimde tanıklık yapanlar da yalan söylüyor, bana iftira atıyor. Bunların beyanlarına itibar edilmesi hukuka aykırıdır." diye konuştu.

- "Ayhan Bay beni yanlış yönlendirdi, beni aldattı"

Firari amiral Ayhan Bay'ın kendisine Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin darbeci olduğunu söylediğini ve Genelkurmay Başkanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan aldığı emirler, Kösele'nin etkisiz hale getirilerek, tecrit edilmesini istediğini söyleyen Öztürk, "Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın darbe karşıtı olduğuna dair bir söylemi olmadı. Zaten Kösele'nin gemiye sivil kıyafette ve gizlice gelmesi onun darbeci olduğu şüphesi kuvvetlendir. Ayhan Bay'ın da emirleri Genelkurmay'dan aldığını söylemesi ve Kösele ile Uça'nın emniyet güçlerine teslim edileceğini belirtmesi üzerine, Kösele'nin darbeci olduğuna kanaat getirdim." şeklinde konuştu.

Öztürk, gemiye gelen sözde sıkıyönetim mesajına işlem yapmadığını, dağıtmadığını, personelin telefonlarını toplanmadığını ve televizyon kanallarını kapatmadığını belirterek, bunların darbeci olmadığının kanıtı olduğunu savundu.

Ayhan Bay'ın emirlerini uyguladığını ve kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade eden Öztürk, "Ben darbecilere karşı mücadele verdiğimi sanıyordum. Meğerse Donanma Komutanı Veysel Kösele darbeci değilmiş. Ayhan Bay beni yanlış yönlendirdi, beni aldattı. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Ünsal Aktaş da müvekkilinin 550 sayfalık savunmasına katıldıklarını belirterek, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Duruşma, diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.
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- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe dava Donanma Komutanlığı FETÖ

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