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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yapıyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu.

Darbe girişimi sırasında, "Darbeci Amiral Ayhan Bay tarafından Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'e verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle hareket ettiği, Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirilmesi, Donanma Komutanı'nın tutulduğu kamaranın kapısının açılmayacak şekilde dışarıdan bağlanması, Donanma Komutanı'nın Emir Astsubayı Yalçın Gül'ün ve Koruma Astsubayı Ebubekir Öztürk'ün silahla 2 kez ateş edilerek etkisiz hale getirilmesi ve Ebubekir Öztürk'ün Donanma Komutanı'nın bulunduğu kamaranın kapısına kelepçelenmesi olayında bulunduğu, olaylar sırasında Kösele ve Uça'nın bulunduğu kamaranın kapısını iple bağlayan ve kamaranın kapısında nöbet tutan kişilerden olduğu" gerekçesiyle hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi'nde yüzbaşı rütbesiyle başçarkçı görevi yapan tutuklu sanık S.Y, esasa ilişkin dün başladığı savunmasını sürdürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Donanma Komutanı Kösele'nin anons edilmeden gemiye binmesinin kafasında karışıklık oluşturduğunu aktaran S.Y, daha önce gemiye Donanma Komutanı veya bir komutanın gelmesi durumunda anons edilerek, personelin bilgilendirildiğini söyledi.

S.Y, darbe lehinde bir söyleminin bulunmadığını, kendi ifadeleriyle tanık beyanlarının örtüştüğünü öne sürerek, "Cumhurbaşkanımızın televizyonda darbecilere karşı halkı sokağa davet etmesini izledikten sonra bende bir rahatlama oldu. O anda, '3 tank 10 askerle böyle saçma bir şey mi olurmuş. Yarın hepsini temizleyecekler. Sabaha bu iş biter.' diyerek, darbeye ve darbecilere tepkimi göstermiştim. Bu söylemim ve tepkim, tanık ifadelerinde teyit edilmiştir." diye konuştu.

Gemi Komutanı tutuklu sanık Sezayi Özgür Öztürk'ün kamaraya kilitlediği Kösele ve Uça'nın Gölcük'e döndüklerinde emniyet güçlerine teslim edileceğini söylediğini aktaran S.Y, kendisinde ve gemi personelinde Kösele ve Uça'nın darbeci olduğu yönünde bir algı oluştuğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi uçağa bindiğinde personele, "Arkadaşlar benden yana mısınız?" dediğini, personelin de Cumhurbaşkanına bağlılıklarını bildirdiğini ifade eden S.Y, "Donanma Komutanımızın da gemiye bindiğinde, Cumhurbaşkanımız gibi bunu söylemesini beklerdim." dedi.

Donanma Komutanı'nın tecrit edildiği kamaranın arka kapısını iple bağladığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen S.Y, "Kapıyı iple ben bağlamadım. Ben oraya gittiğimde kapı zaten bağlanmıştı. Ben mağdur edildim." ifadesini kullandı.

FETÖ'den nefret ettiğini ve darbeyi asla kabul etmediğini belirten S.Y, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Duruşma, diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.
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- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe dava Donanma davası FETÖ

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