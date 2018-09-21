Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin savunmalar alındı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu. Darbe girişimini sırasında, "Darbeci Amiral Ayhan Bay tarafından Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'e verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle hareket ettiği, gemide Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirilmesi, Donanma Komutanının Emir Astsubayı Yalçın Gül'ün ve Koruma Astsubayı Ebubekir Öztürk'ün etkisiz hale getirilmesi sırasında, Ebubekir Öztürk'ü kelepçeleyen ve başında bekleyen kişi olduğu" iddiasıyla hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi Elektronik Astsubayı R.K, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık R.K, 15 Temmuz 2016'da sabah saatlerinde Deniz Lisesi'nin mezuniyet töreninde görev icra etmek için TCG Yavuz Gemisi ile İstanbul Heybeliada açıklarına gittiklerini, akşam saatlerinde dönüş yaparken, tatbikat yapılacağı gerekçesiyle dönemin Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral firari Ayhan Bay'ın emriyle geminin Marmara Denizi'ne döndürüldüğünü söyledi. Daha sonra terör saldırısı ihbarı nedeniyle gemide SABKOR alarmı verildiğini ve dönemin TCG Yavuz Gemisi Silah Subayı Yüzbaşı Gürcan Gürsoy'dan silah sisteminin devreye alınması emrini aldığını anlatan R.K, "Terör alarmı nedeniyle silah sistemini devreye aldım. Havadan ve denizden olası bir saldırı nedeniyle radar başında sürekli takipteydik. Bir süre sonra istirahat etmek için astsubay salonuna gittim. Televizyonda askerlerin köprüyü kapattıklarını gördüm. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. SABKOR alarmı verildiği için bunun bir terör saldırısı olduğunu düşündük. Bir süre sonra gemide darbeden ve ülkenin ele geçirildiğinden bahsetmeye başladı. Ben de silah sistemini arızalı diye kapattım. Gemi Komutanına sistemin ısındığını ve arızalandığını rapor ettim. Benden başka da bu işten anlayan kimse yoktu gemide. 15 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyordum. Ben iddia edildiği gibi darbeci olsam silah sistemini neden kapatayım. Bu bile benim suçsuz olduğumun ispatıdır." şeklinde konuştu.

- "Tekbir ve Kelime-i Şehadet getiriyordu" Saat 03.00 sıralarında gemiye Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin geldiğini ancak bundan 40 dakika sonra haberinin olduğunu anlatan R.K, şöyle devam etti: "Amiral kamarasının bulunduğu yerden barut kokusu geldi. Daha sonra bağırışmalar duydum. Sonradan Donanma Komutanının koruma astsubayı olduğunu öğrendiğim Ebubekir Öztürk ile gemi komutanı Sezayi Özgür Öztürk arasında tartışma yaşanıyordu. Koruma astsubayı, 'Buradan gitmem.' diyerek tekbir ve Kelime-i Şehadet getiriyordu. Gemi komutanı da 'Donanma Komutanına bir şey yapmayacağız, bir süre misafir edeceğiz.' diye ikna etmeye çalışıyordu. Oraya gittiğimde gemi komutanı, 2. komutan Meftun Metin, Ebubekir Öztürk ve Donanma Komutanının emir astsubayı Yalçın Gül vardı. Gül hariç hepsinin elinde silah, birbirlerine doğrultmuşlardı. Ebubekir Öztürk, Donanma Komutanının tecrit edildiği kamaranın önünden ayrılmayacağını, gerekirse kendisini kapıya kelepçelemelerini istedi. Gemi komutanı kabul edince bir personel plastik kelepçe getirdi ve bana uzattı. Gemi komutanı elindeki silahı bana doğrultarak, Öztürk'ü kelepçelememi istedi. Ben olaylar karşısında şoke olmuştum. İkinci kez bağırarak emri tekrarlayınca ben de Öztürk'ü kapıya kelepçeledim. Ben o sırada Ebubekir Öztürk'ün kim olduğunu bilmiyordum. Gemi Komutanı Ömer Faruk Avcı'ya, Ebubekir Öztürk'ün başında durmasını, ona güvenmediğini, kıpırdadığı takdirde vurmasını söyledi. Bana da sen de burada kal diye emretti."

Kamarada Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın olduğunu Ebubekir Öztürk'ün söylediğini, kendisine komutanın bir isteği ve emri olup olmadığını sormasını istediğini belirten R.K, "Donanma Komutanı bir şey istemedi ve bir emrinin olmadığını söyledi. Ben gemi komutanının emirlerini yerine getirdim. Yanlış bir şey yaptığını düşünmedim. Amiral İskender Yıldırım gözaltına alındığında, etrafındaki personele 'Ben amiralim, beni hukuksuz yere tutukluyorsunuz. Yapılan kanunsuzdur.' demiş ama Donanma Komutanı bir şey demedi. Bir emir vermedi. Bize olanları anlatıp, emir verseydi ben bu durumda olmayacaktım. Donanma Komutanı beyanında, 'Gemide isyan çıkmasın diye kimseye bir şey söylemedim.' demiş. O gemide 5 sicil amirim vardı kimse bana bir şey söylemedi." diye konuştu. Suçsuz olduğunu ve darbeci olmadığını belirten R.K, tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkemeye heyeti, sanıklardan S.Y ve R.K'nin tahliye taleplerini reddederek, diğer sanıkların savunmalarını yapması için duruşmayı 25 Eylül'e erteledi.

- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.