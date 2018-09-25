Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin savunmalar alındı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu. Darbe girişimi sırasında, "Gemi Komutan Sezayi Özgür Öztürk'ün verdiği talimat gereği, gemide kamaraya kapatılan Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin bulunduğu kamaraya giden uydu telefon bağlantısını, Donanma Komutanı'nın darbeye karşı mesajını çekmeye çalışan Nurdoğan Balkaya ve harekat subayı Hürol Çırmıktılı'nın ikazına rağmen geminin X-bandını devreden çıkardığı, ilerleyen saatlerde gemi komutanının analog hattını da söktüğü, sanığın bu eylemiyle Donanma Komutanı’nın darbeye karşı yayınlayacağı direktiflerin gönderilmesi, mesajın MEDAS üzerinden gitmesini engelleyerek kendisine verilen kanun ve hukuk dışı emirleri uyguladığı" iddiasıyla hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi Muhabere Elektronik Astsubayı M.K, esasa ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık M.K, 15 Temmuz günü Heybeliada'daki Deniz Lisesi mezuniyet programı bitişinde Gölcük'e doğru seyir halinde oldukları sırada, gemi 2. Komutanı Meftun Metin'in, Tuğamiral Ayhan Bay'dan aldığı emirle, terör saldırısı gerekçesiyle geminin Marmara Denizi'nde kalacağını söylediğini belirtti. Donanma Komutanı'nın gemide olduğundan ve koruma astsubayı ile gemi komutanı Sezayi Özgür Öztürk arasında yaşanan arbededen haberinin olmadığını ileri süren M.K, "Personel gemi komutanının emirlerini uygulamak zorundadır. Emir sahte ve hukuksuzsa emri veren sorumludur." dedi. - "X-Bant sistemini gemi komutanının emriyle kapattım" FETÖ ile bir bağının bulunmadığını ve darbeci olmadığını savunan M.K, şöyle konuştu: "Gemide SABKOR (Sabotaja Karşı Koyma) alarmı verildi. Gemi komutanı telefonla arayarak, muhabere cihazı X-bandın kapatılması emrini verdi. Bu emre uyarak cihazı kapadım. Donanma Komutanı'nın darbeye karşı yayınlayacağı direktiflerden haberim yoktu. Donanma Komutanı'nın mesajında ne yazdığını bilmiyordum. Ben sadece emirleri uyguladım. Bana mesaj çekmek istediklerini söyleyerek, sistemi açmamı istediler. Gemi 2. Komutanı Meftun Metin elinde silahla telsiz odasına girerek, mesajın çekilmeyeceğini söyledi. X-bandı sadece 45 dakika boyunca kapattım, daha sonra açtım. Daha önce olağanüstü hallerde komutanın emriyle birçok kez sistemi kapatmıştık."

Suçsuz olduğunu ileri süren sanık M.K, beraatini ve tahliyesini istedi. - Tutuklu sanık O.K savunma yaptı Darbe girişimi sırasında, "Darbeci Amiral Ayhan Bay tarafından Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk’e verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle birlikte hareket ettiği, gemide Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirilmesi, Donanma Komutanı’nın emir astsubayı Yalçın Gül’ün ve koruma astsubayı Ebubekir Öztürk’ün etkisiz hale getirilmesi, koruma astsubayının etkisiz hale getirilirken silahla 2 kez ateş edilmesi olayları sırasında Ebubekir Öztürk'ün kelepçelenmesi sonrasında başında nöbet tuttuğu" iddiasıyla hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi Muhabere Elektronik Astsubayı O.K, esasa ilişkin savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Donanma Komutanı'nın gemide olduğunu bilmediğini ileri süren O.K, olaylardan 3,5 saat sonra haberinin olduğunu öne sürerek, "Kamaranın kapısına kelepçelenen Ebubekir Öztürk'ün Donanma Komutanı'nın koruma astsubayı olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Gemi komutanı, koruma astsubayının ihtiyaçlarını karşılamam için emir verdi. Ben onun başında nöbet tutmadım. Donanma Komutanı'nın sonradan gizlice gemiye geldiğini duydum. Normalde amiral ve komutanlar gemiye geldiğinde anons edilirdi. Bize bir emir vermedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı, televizyondaki açıklamasında Donanma Komutanı ile ilgili bir şey söylemedi. Bu durumdan şüphelendim. Donanma Komutanı Veysel Kösele bize darbe karşıtı olduğunu söylemedi. Bu konuda önlem almadı. Bu nedenle Donanma Komutanı bizi darbecilerin ellerine bırakmıştır." Gemi komutanının, "Genelkurmay Başkanı'ndan, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bilgisi dahilinde emir alıyorum" dediğini öne süren O.K, "Bize, Donanma Komutanı ve Komodoru, Gölcük'e dönüldüğünde emniyet güçlerine teslim edeceğini söyledi. Biz de kendisinin darbe karşıtı olduğunu düşünerek, verdiği emirleri yerine getirdik. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Eski TCG Yavuz Savaş Gemisi’nde SAS Subayı eski teğmen tutuklu sanık B.Ö, tutuksuz sanıklar eski radar astsubayı İ.K, güvenlik astsubayı M.E.Ç, gemi astsubayları K.T ve H.A, esas ilişkin savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek, diğer sanıkların savunma yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

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- İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.