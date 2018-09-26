Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alınıyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görüldüğü Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana cezaevi araçlarıyla getirilen tutuklu sanıklar, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

Duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, "Darbe girişimi sırasında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylarda üs komutanı darbeci Amiral Hayrettin İmren ile hareket ettiği, İmren'in kurallara aykırı tüm talimat ve emirlerini sorgulamadan uyguladığı, silahlı olan sanığın darbenin başarılı olması yönünde gayret ve çaba içerisinde olduğu, etkisiz hale getirilen müşteki amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal'ın cezaevi aracına konularak İstanbul'a götürülmeleri, Merkez Komutanlığı Koruma Birlik Komutanı Albay Uğur Çelikten'in gözaltına alınması ve etkisiz hale getirilmesi sürecinde aktif olarak bulunduğu" iddiasıyla hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık o dönemde Donanma Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan E.K'nın, esasa ilişkin savunmasıyla başladı.