Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alınıyor.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görüldüğü Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana cezaevi araçlarıyla getirilen tutuklu sanıklar, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.
Duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu.
Duruşma, "Darbe girişimi sırasında, TCG Salihreis Savaş Gemisi Komutanı görevinde bulunduğu ancak 5 Komodor Önder Öngör'ün talimatıyla vekil komutan olarak TCG Kemalreis Savaş Gemisi'ni seyre kaldırdığı, darbeci amiral Ayhan Bay tarafından Komodor Önder Öngör vasıtasıyla kendisine verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle hareket ettiği, kendisine verilen Marmara Denizi'nde darbecilerin kararlılığını göstermek amacıyla 3 atım top atışı yapılması talimatını yerine getirerek, İstanbul Moda açıklarında 3 atım top atışı yaptırdığı, akabinde tekrar bir 3 atım daha atış yapması yönündeki talimat doğrultusunda atış yaptırmak istediği ancak topun arıza vermesi sebebiyle atışın yapılamadığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem abilerince kullanılan sabit hatla cep telefonuna ardışık aranmaktan HTS kaydının olduğu, WhatsApp menüsü içerisinde bulunan konuşmalarda Deniz Lisesi 1990 sınıfı grubunun üyelerinden M.A.Y. adına kayıtlı hattan sıkıyönetim direktif konulu yazının resim olarak paylaşıldığı, M.A. adına kayıtlı bulunan hattan sıkıyönetim atama listesinin paylaşıldığı" suçlamalarından hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlık'ın, esasa ilişkin dün başladığı savunmasını sürdürmesiyle başladı.
- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi
Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.
Sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraati istenen mütalaada, bu kişilerin dosyalarının, Ankara'ya gönderilmesi öngörüldü.
Eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, Hayrettin İmren'in "mahrem abisi" olduğu iddia edilen Aytekin Tekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen mütalaada, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılması talebinde bulunuldu.
Bedelli askerlikte 3. celp dönemi yerleri açıklandı!
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: İdlib mutabakatı son şans
Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum