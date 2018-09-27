Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alınıyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görüldüğü Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana cezaevi araçlarıyla getirilen tutuklu sanıklar, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

Duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, "Darbe girişimi sırasında, TCG Salihreis Savaş Gemisi Komutanı görevinde bulunduğu ancak 5 Komodor Önder Öngör'ün talimatıyla vekil komutan olarak TCG Kemalreis Savaş Gemisi'ni seyre kaldırdığı, darbeci amiral Ayhan Bay tarafından Komodor Önder Öngör vasıtasıyla kendisine verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle hareket ettiği, kendisine verilen Marmara Denizi'nde darbecilerin kararlılığını göstermek amacıyla 3 atım top atışı yapılması talimatını yerine getirerek, İstanbul Moda açıklarında 3 atım top atışı yaptırdığı, akabinde tekrar bir 3 atım daha atış yapması yönündeki talimat doğrultusunda atış yaptırmak istediği ancak topun arıza vermesi sebebiyle atışın yapılamadığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem abilerince kullanılan sabit hatla cep telefonuna ardışık aranmaktan HTS kaydının olduğu, WhatsApp menüsü içerisinde bulunan konuşmalarda Deniz Lisesi 1990 sınıfı grubunun üyelerinden M.A.Y. adına kayıtlı hattan sıkıyönetim direktif konulu yazının resim olarak paylaşıldığı, M.A. adına kayıtlı bulunan hattan sıkıyönetim atama listesinin paylaşıldığı" suçlamalarından hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlık'ın, esasa ilişkin dün başladığı savunmasını sürdürmesiyle başladı.