Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin savunmalar alındı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına Avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu. \ - Sanık Özgür Gencer'in savunması Duruşmada, "Darbeci amiral firari Ayhan Bay'ın talimatıyla Komodor Önder Öngör tarafından verilen emir doğrultusunda TCG Oruçreis Savaş Gemisi'ni seyre çıkardığı, Önder Öngör'ün de bu gemiyle seyre çıktığı, Komodor tarafından gemiye verilen kurallara aykırı emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, süreç içerisinde TRT1'de yayınlanan sıkıyönetim darbe bildirisinin okunduğu sırada 'araziye el koyduk' şeklinde beyanda bulunduğu, gemide telefonları toplattırdığı, geminin SABKOR silahlarının yüklenmesi talimatını verdiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı" iddiasıyla hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Kurmay Binbaşı Özgür Gencer, esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay günü TCG Oruçreis Gemisi personelinin acilen gemiye döndüğünü duyması üzerine telefonla aradığı Gemi Komutanı Güray Çerman'ın acil gemiye gelmesini söylediğini, bunun üzerine hemen gemiye gittiğini ve 5-10 dakika içerisinde geminin terör saldırısı gerekçesiyle SABKOR alarmı verilerek seyre kalktığını söyledi. -"Başbakanın açıklamasından sonra silahları kilit altına aldım" Gemide Broadcast mesaj sistemi, HF, UHF telsiz sistemi, inmarsat uydu telefonu, X-Band uydu muhabere sisteminin bulunduğunu, X-Band hariç tüm cihazların aktif olduğunu anlatan Gencer, "X-Band cihazı devreye alınmasına rağmen uyduyla irtibat kurulamadı. Fakat muharebe vasıtamız hep faaldi. Televizyondan köprünün askerler tarafından kapatıldığını gördüm, bunun DEAŞ saldırısı olabileceğini düşündüm. Başbakan'ın açıklamasını izledikten sonra seyre çıkmanın SABKOR nedeniyle olmayabileceğini düşündüm. Bundan dolayı gemideki silahları kilit altına aldım." ifadelerini kullandı. Sanık Gencer, SABKOR silahlarının hazırlanması emrini kendisinin değil, gemi komutanının verdiğini belirterek, "Gemi komutanının Donanma Komutanı ile görüşmesi sonucunda gemiyi denizde stop ettirerek, Yalova açıklarında sabaha kadar bekledik." dedi.

Tutuklu sanık Komodor albay Önder Öngör'ün o gece kendisine doğrudan bir talimatının olmadığını anlatan Gencer, "Öngör darbeci olsaydı, 16 Temmuz'da gözaltına alınırdı. 18 Temmuz'a kadar görevindeydi. Askeri gizli toplantılara katıldı, gizli evrakları imzaladı." ifadesini kullandı. ByLock kullandığı gerekçesiyle açığa alındığını ve tutuklandığını aktaran sanık Gencer, şöyle konuştu: "Ben ByLock indirmedim ve kullanmadım. İlk gözaltına alındığımda TEM Şubede ByLock kullanıcısı olmadığım söylenmişti. Başta MİT ve emniyet olmak üzere ByLock kullanmadığıma dair 3 rapor vardı. Donanmada birlikte çalıştığım, sonradan ByLock kullandığı için hakkında soruşturma açılan ve itirafçı olan binbaşı vardı. Bu kişiden dolayı IP çakışması olmuş olabilir." Sanık Özgür Gencer, darbeci olmadığını ve kanunsuz hiçbir emri yerine getirmediğini ileri sürerek, beraatını ve tahliyesini talep etti. \ - Firari sanık Mehmet Çavdar'ın avukatının savunması Darbe girişimi sırasında binbaşı rütbesi ile TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı olarak görev yapan ve mahkemece tahliye edildikten sonra firar eden, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Mehmet Çavdar'ın avukatı Kemal Nevzat Güleşen savunma yaptı.

Müvekkili hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Güleşen, TCG Oruçreis Savaş Gemisi'nin anons sisteminden “TRT Haber kanalı tüm personel tarafından izlenecek ve TSK tarafından yayınlanan sıkıyönetim kararları doğrultusunda verilen emirlere harfiyen uyulacaktır” şeklinde anons yaptığı yönündeki tanık ifadelerinin doğru olmadığını, böyle bir anons yapmadığını öne sürdü. -"Müvekkilimin kaçıyor olması onun suçlu olduğu anlamına gelmez" Müvekkilinin 30 Eylül 2016'da savcılık ifadesi alınmadan tutuklandığını iddia eden Güleşen, şöyle konuştu: "Mehmet Çavdar, 16 ay tutukluluktan sonra tahliye edildi. Fakat hemen sonra itirafçı M.Ü'nün beyanları nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı. Müvekkilime durumu anlattım. Bana, 'Benim bu yalancılarla uğraşmaya vaktim ve enerjim yok. Bıktım artık.' dedi. Bir insanın firar etmesi, kaçıyor olması onun suçlu olduğu anlamına gelmez. Hiç kimse işlemediği bir suçtan hak etmediği bir ceza almak istemez. Kaçması, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair bir delil olamaz. Delil ve tanık beyanlarına göre beraat edecektir. Birçoğu ağırlaştırılmış müebbet alacak diye kuzu kuzu yatacak değiller. Benim müvekkilim de öyle bırakacak değil. Hukuki olarak mücadelemizi sürdüreceğiz."

\ - Tutuklu sanık Fatih Ergin'in savunması Duruşma, "Darbe girişimi sırasında 5 Komodor Önder Öngör'ü talimatıyla gemiyi seyre kaldıran 2. Komutan Ali Kocamanoğlu ile birlikte darbeci amiral firari Ayhan Bay tarafından Komodor Önder Öngör vasıtasıyla verilen ve gemide uygulanan kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle birlikte ettiği, personelin cep telefonlarını topladıkları, X-Band uydu sistemini ve televizyon yayınını kapattırdıkları, gemi komutanı Ali Kocamanoğlu ile silah dolabından silah alarak kuşandıkları, 12,7 milimetre silahlara mermi yüklenmesi talimatını verdiği" iddiasıyla hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Turgutreis Savaş Gemisi Silah Subayı Yüzbaşı Fatih Ergin, esasa ilişkin savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Ergin, FETÖ'ü ve darbeci olmadığını, kanunsuz bir eylemin içinde bulunmadığını belirtti.

Olay akşamı gemi komutanı Ali Kocamanoğlu tarafından arandığını ve gemiye gelmesini söylediğini anlatan Ergin, öncesinde geminin seyre kaldırılacağını bilmediğini ileri sürerek, "Ben gemiye son anda yetiştim. Hatta iskele kaldırılmıştı. Yan gemiden atlayarak binebildim. Ben yetişemeseydim zaten gemiye binemeyecektim. Geminin kalkmasında hiçbir katkım olmadı." diye konuştu. -"Cep telefonlarının toplatılması emrini gemi komutanı verdi" Gemiye sıkıyönetim mesajının gelmediğini ifade eden Ergin, gemi seyre çıktıktan sonra gemi komutanı tarafından tüm personelinin cep telefonlarını kapatarak teslim etmeleri konusunda anons yapıldığını belirterek, "Personel köprü üstüne gelerek telefonlarını bıraktı. İddia edildiği gibi ben toplamadım. Gemi seyirdeyken zaten cep telefonu kullanmak yasaktır. Bir de terör alarmı verilmişti. O yüzden bunda bir anormallik görmedim. Telefonların modelini yazıp, imza attırdığım doğrudur. Darbeci olsam bunu kayıt altına mı alırdım?" şeklinde konuştu. X-Band uydu muhabere sisteminin kapatılması için emir verdiği yönündeki iddiaları da reddeden Ergin, "Sistem normalde arızalıydı. Hiç açılmadı. Açılmayan cihazı nasıl kapattırayım. Zaten gemide bu cihazı açacak ve devreye alacak teknik personel yoktu." dedi.

Sanık Ergin, televizyon yayınının kapatılması talimatını gemi komutanı Ali Kocamanoğlu'nun verdiğini ve kendisinin de ilgili personele bu emri ilettiğini öne sürdü. Sanık, suçsuz olduğunu belirterek, beraatını ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ergin'in avukatının esasa ilişkin savunma yapması ve tahliye taleplerini değerlendirmek için duruşmaya yarına kadar ara verdi. \ - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet talebi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.