Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin, mütalaa verilen 55 sanık hakkında kararını açıklaması bekleniyor. Sabah saatlerinde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın yapılacağı 250 kişi kapasiteli Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu. Sanık yakınları ve duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, kimlik ve x-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukatlar Halit Çokan, Abdullah Yörük ve Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği duruşma, yoklamanın ardından başladı. Savcı, 55 sanık hakkında verdiği mütalaada, 51 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyetinin, mütalaa verilen sanıklar hakkında kararını açıklaması bekleniyor. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet talebi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.