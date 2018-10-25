Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı (4)

23 AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU, 13 ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimiyle ilgili davada karar verildi. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 51'i tutuklu, 15'i firari 90 sanık yargılanırken, Cengiz Topel Hava Üssü ile davada aralarında amiral Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu 20 kişinin dosyası davadan ayrıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu firari 15 kişinin yakalanmalarının beklenmesine ve haklarında yakalandıktan sonra karar verilmesine hükmedildi.

Mahkeme başkanı Yusuf Sevimli, kararı okumadan önce yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimizin ruhu ve mekanı cennet olsun. O şehitler sayesinde burada adli yargılama görevimizi yapıyoruz. Vatana ve millete ihanetin en üst seviyede yaşandığı 15 Temmuz darbe girişimi davasının karar duruşmasındayız. Birçok savunmada Deniz Kuvvetleri'nde darbe girişimi olmadığı, gemilerin denizde olma amacının gemi ve personelinin selameti için olduğu iddia edildi" dedi.

Hakim Sevimli, gemilerin denizdeki varlığının gemi personelini koruma amaçlı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunun, darbe girişimi gecesi polis telsizini gasbedip, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'la görüşen yarbay Turgay Ödemiş'in konuşmalarıyla ortaya çıktığını söyledi. Sevimli, Ödemiş'in konuşmalarını davaya örnek göstererek, "Yarbay Turgay Ödemiş'in 'Anlaşıldı yalancılar. Eğer bütün Silahlı Kuvvetler'in bünyesinde olmasaydı bu hareket, denizde hücumbotlar, havada uçaklar olmazdı. Kendinizi daha fazla kandırmayın" sözlerini aktarıp, gemilerin denizdeki varlığının darbe amaçlı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 55 sanık hakkında kararını açıkladı. Eski amiral Hayrettin İmren, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile hakkındaki diğer suçlamalardan 93 yıl; eski amiral Nazmi Ekici ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Yakup Dalkılıç, Oktay Aygün, Ümit Kol, Emrah Çoban, Mehmet Sarı, Enver Kılıç, Muharrem Aslan, Murat Erdem, İsmet Coşkun, Harun İlaslan, Ahmet Aykut Şevik, Önder Öngör, Mustafa Murat Bardakçı, Sezai Özgür Öztürk, Meftun Metin, Fatih Dalkıran, Ömer Faruk Avcı, Murat Hüdavendigar Bozik, Arif Çırtlık, Ali Kocamanoğlu, Sami Tulgar olmak üzere 23 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Ferit Melih Meriç, Emre Kıvrak, Erdal Çetin, Murat Dikkaya, Abdülaziz Yıldız, Hasan Özbudak, Hakan Türker, Rifat Karataş, Olcay Keriman, Murat Kabasakal, Salih Yalçınkaya, Kenan Erbalkan ve Fatih Ergin olmak üzere 13 sanık ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Davada 8 sanık hakkında beraat kararı verilirken, 11 sanık hakkında da 1 ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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