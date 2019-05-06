Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası kararına onama

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Sanık Birkan Özkan hakkında ise "Anayasayı ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen beraat kararlarına yönelik istinaf istemlerinin incelenmesi için dosyasının ayrılmasına ve yeniden incelenmesine karar verildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 44 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 8 sanık hakkındaki beraat kararını onadı ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmetti.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da, Donanma Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 23 sanığın "ağırlaştırılmış müebbet", 13'ünün "müebbet", 8 sanığı ise çeşitli suçlardan 5 yıl ila 17 yıl arasında değişen sürelerle hapisle cezalandırılması ve 9'unun beraati yönündeki kararına ilişkin istinaf başvurusu karara bağlandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 44 sanık hakkındaki mahkumiyet ve 8 sanık hakkındaki beraat kararı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraat, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi''nce aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almaları nedeniyle yerel mahkemenin burada açılan davanın reddi ile bu kişilerin dosyalarının Ankara'ya gönderilmesi kararını da onadı.

Kararın gerekçesinde, ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün esas ve usul yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı belirtildi.

Yargılama aşamasında herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanan kararda, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tanımına uyduğu kaydedildi.

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği aktarılan kararda, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının yerinde olduğu ifade edildi.

Kararda, sanıklar Ali Kocamanoğlu, Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici hakkında "Askeri Ceza

Kanunununa muhalefet" suçundan verilen hükümler yönünden CMK'nın 284/1 ve 286/1

maddeleri gereğince "kesin", diğer hükümlere ilişkin istinaf başvurularının esastan reddine ve düzelterek esastan

reddine dair kararlara karşı ise 15 gün içerisinde CMK'nin 286 ve devamı maddeleri

uyarınca Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde "temyiz" kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirildi.