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Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

Dosyaları ayrılan ve haklarında mütalaa verilen 16 sanıktan eski amiral Tezcan Kızılelma, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, 8 sanığa değişen oranlarda hapis cezaları verdi, 6 sanığın beraatine, bir sanık hakkında cezaya yer olmadığına hükmetti - Diğer 19 sanığın dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan ve haklarında mütalaa verilen eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında olduğu 16 sanık hakkındaki karar açıklandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı, daha önce 14 sanık hakkında verdiği mütalaaya ek olarak 2 sanık hakkındaki mütalaasını da sundu.

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Heyet, 7 sanığı "terör örgütüne üyelik", bir sanığı da "suçluyu kayırmak"tan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Haklarındaki tüm suçlamalardan 6 sanığın beraatini kararlaştıran heyet, bir sanık hakkında da cezaya yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, aralarında firarilerin de bulunduğu diğer 19 sanığın dosyalarının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesine karar verdi.

(Sürecek)

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