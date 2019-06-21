Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında karar (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Kızılelma, son sözü sorulması üzerine, daha önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

Kızılelma, 15 Temmuz akşamı herhangi bir suç işlemediğini, darbeye iştirak edici herhangi bir faaliyetinin olmadığını, darbeye destek veren herhangi bir emir ve talimat vermediğini öne sürerek şöyle konuştu:

"İddia makamının iddianamede ve mütalaada bana yönelttiği suçlamaların çoğu herhangi bir delile ve tanık ifadesine dayanmamaktadır. Bununla ilgili belgeleri mahkemeye sundum. Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında 600'e yakın kişinin hiçbiri alınan ifadelerinde darbeye yönelik bir talimat verdiğimi söylemedi. Darbeci olduğuma dair bir şüphe içinde olmadıklarını ifade ettiler. Darbe gecesi sadece birliğimin emniyeti için bazı tedbirler aldım. Başka bir emir talimat vermedim. FETÖ üyeliğiyle ilgili hakkımda bir bilgi olmadığı gibi savcının da bu konuda mütalaasında iddiası bulunmamaktadır. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."