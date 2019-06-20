Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sona doğru

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanık hakkında verilen mütalaanın ardından, mahkeme heyetinin kararını yarın açıklaması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada, 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

Bu sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşması 17 Aralık 2018'de görüldü. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Donanma Komutanlığındaki hareketlilik", "Donanmaya bağlı gemilerin seyre açılması", "Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı" ve "Mahrem imamlar" başlığı altında, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda gerçekleştirilen yargılama sürecinde, tutuklu ve tutuksuz sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı, çok sayıda kişi tanık olarak dinlenildi.