Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Tuba İkiz de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada gelen belge ve evraklar okundu, dosyaya konuldu. Gelen belgelerle ilgili söz verilen sanıklar, bu aşamada bir diyecekleri olmadığını kaydetti.

Bir kısım sanık avukatları da bu aşamada diyecekleri bulunmadığını aktarırken, bir kısmı da kendilerine göre dosyanın tekemmül ettiğini, ayrılarak karara çıkarılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasındakİ firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin beklenmesine, eksi olan dijital materyal raporları ile bazı evrakların ilgili kurumlardan istenmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Ayhan Bay, Hamza Koç, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Mahmut Salık, Hasan Altuntepe, Özkan Turhan, Mustafa Vasfi Yağcı, Ersoy Aktaş, Güray Çerman, Levent Dündar ve Özkan Yıldırım hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infazının beklenmesine, geçen celse dosyanın ayrılması taleplerine ilişkin karar verildiğinden bu aşamada ilgili talep hakkında karara yer olmadığına hükmederek, eksik olan rapor ve evrakların beklenilmesi için duruşmayı 30 Haziran 2021'e erteledi.