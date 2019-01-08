Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Abdullah Yörük ve Tuba İkiz de duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da takip etti.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada, 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra dosyalarının ayrılmasına hükmedilen firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile 2'si tutuklu 12'si sivil "mahrem imam" olmak üzere, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tanık R.A, Tolga üsteğmenin birliğe ait araç ve iş makinelerinin anahtarlarını toplattığını belirterek, "Dışarıda bekleyen polisler, iş makinelerinin valinin emriyle kapılara çekildiğini söylediler. Bunun üzerine herhangi bir müdahalede bulunmadık, sabaha kadar bekledik." diye konuştu.

Saat 22.00 sularında birliğe gittiğini, orada TRT'de okunan sıkıyönetim mesajını seyrettiklerini aktaran R.A, "Dönemin Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe, üssün kapılarının önüne çekilen iş makinelerinin araç geçecek şekilde kaldırılması için emir vermiş. Bölük Komutanımız Üsteğmen Tolga Gökduman ise Ali Yılancı albaydan başka kimseden emir almayacağını ifade ederek, emri yerine getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Gülbahçe, Tolga komutanımızın yakasından tutarak kendine doğru çekti." dedi.

O akşam evde televizyondan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın kalkışma olduğuna dair açıklamasını izlediğini anlatan R.A, bir süre sonra amirinin telefonla arayarak birliğe gelmesini istediğini söyledi.

Duruşmada, darbe girişiminde Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan R.A, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Hava Üs Komutanlığındaki eylemlere ilişkin tanıklık yaptı.

R.A, iş makinelerinin çekilmesi emrini Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın, koruma astsubayına verdirdiğini duyduğunu aktardı.

Söz alan tutuklu sanık Ömer Faruk Gülbahçe ise "Ben Tolga üsteğmenin yakasına yapışmadım. Bırakın üsteğmenin, bir erin yakasından tutan kim olursa olsun askeri mahkemede yargılanır." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan tanık Y.M. ise şunları kaydetti:

"Gece 01.00 sıralarında Serhat yarbay ile sivil şoför Kemal Çetin geldi. Üssün kapılarına çekilen iş makinelerinin bir araç geçecek şekilde çekilmesi gerektiğini söyledi. Tolga üsteğmen böyle bir emri uygulamayacağını, böyle bir emri verebilecek sadece Ali Yılancı albay olduğunu söyledi. O sırada Ali albay geldi ve kapılardaki iş makinelerinin çekilmeyeceğini belirtti."

Tanık Y.M, o gece Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ve Ömer Faruk Gülbahçe'yi görmediğini ve darbe yanlısı bir faaliyete şahit olmadığını da sözlerine ekledi.