Donanma Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin dava

- Tutuklu amiralin "organ nakli" savunmasına hakimden tepki

Söz alan tutuklu sanık eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, uçakların her an göreve hazır olması için bakımının ve yakıt ikmalinin yapılmasının rutin bir uygulama olduğunu öne sürerek, "Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda gecenin her saati organ nakli veya başka sağlıkla ilgili acil durumlarında uçak kaldırıyorduk. Uçağa yakıt alınması darbeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilemez." diye konuştu.

Bunun üzerine üye hakim, Kızılelma'ya, "Türkiye'de bir darbe girişimi oluyor, yer yerinden oynuyor ama siz kalkmışsınız organ naklinden bahsediyorsunuz. Yakıt ikmalini organ nakliyle nasıl bağdaştırıyorsunuz." şeklinde tepki gösterdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin, Bakım Komutanı Albay Bülent Yakın'ı o gece görüp görmediğini sorması üzerine tanık S.S, "Evet, Bülent Albay'ı gördüm. Bize, 'Amacımız birliğin ve hava araçlarının güvenliğini sağlamaktır.' dedi. Bülent Albay'ın söylem ve faaliyetlerinden bende onun darbeci olmadığı intibasını oluşturdu." şeklinde cevap verdi.