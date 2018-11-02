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Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 08:15 | Son Güncelleme

Tunceli’de donarak şehit olan iki askerinden biri olan Asım Türkel’in babası Hasan Türkel, gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu. Oğlunun şehit olduğu haberini mezarlıklar müdürlüğü tarafından verildiğini doğrulayan Türkel, telefonda haberi aldığı an için “İşte ben de o an oğlum gibi dondum” dedi.

Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, "Baba anlatıyor: O an oğlum gibi ben de dondum” başlıklı yazısında Tunceli’de donarak şehit olan iki askerinden biri olan Asım Türkel’in babası Hasan Türkel’in ifadelerine yer verdi. Şehit babasının oğlunun haberini mezalrlıkalr müdürlüğü tarafından gelen telfonla aldığını doğruladığını belirten Öztürk; bir başka şehit babası, Nihat Dikmen'in de oğlunun donduğu gün giydiği kıyafetle ilgili bazı kuşkuları olduğunu yazdı.

Öztürk’ün yazısı şöyle:

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin 2 bin 400 rakımlı bölgesinde iki tim yani toplam 24 asker bulunuyordu. Teröristlerin geçiş yolunu kapatmışlardı. Bu timlerden birisinde Mersinli uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen de görevliydi. Hava koşulları nedeniyle helikopterle ulaşılamadığı öne sürüldü, bu yüzden timi yaya giden ekiplerin kurtardığı açıklandı.

Asım Türkel'in babası, oğlunun şehit olduğunu ve nerede toprağa verileceğini mezarlıklar müdürlüğünde görevli bir personelin telefonuyla öğrendi. Vah ki vah… Şehit haberleri böyle mi veriliyordu? Neyse ki Ferruh Dikmen'in şehit olduğunun haberini Silifke kaymakamı aileye bildirdi. Şehit haberlerinin ailelere ulaştırılmasında standart kalmamış.

OLAY YERİNE GİDECEK

Dün baba Hasan Türkel'le konuştum. “Evet, bana çocuğumun şehit olduğu haberini mezarlıklar müdürlüğünden telefon eden kişi söyledi. İşte ben de o an oğlum gibi dondum” diyor. Operasyon günü üzerlerinde bulunan giysiler, kış koşullarına göre uygun muydu? Baba da bilmiyor, “Bunu gidip orada öğreneceğini” belirtiyor. “Sizi içeriye alırlar mı?” diye sorduğumda “Almaya mecbur olduklarını” belirtiyor, “Nasıl almazlar?” diye öfkeleniyor.

Hasan Türkel'e oradaki görevliler ne diyecekler bilemem ama oğlunun şehit olduğu haberini telefonla bildiren mezarlıklar müdürlüğündeki görevlinin “tutuklandığı” kendisine söylenmiş. Bu konuyu araştırdığımda, böyle bir durumun söz konusu olmadığını öğrendim. Yani şehit babasına doğru bilgi verilmemiş. Mezarlıklar müdürlüğündeki gariban görevlinin üzerine sorumluluk yıkılacağına, asıl yetkililerin niçin zamanında aileye şehit haberini usulüne uygun bir biçimde vermedikleri soruşturulmalı.

Bir başka şehit babası, Nihat Dikmen'in de oğlunun donduğu gün giydiği kıyafetle ilgili bazı kuşkuları var. Şehitlerle aynı birlikte olan arkadaşlarından da bazı şeyler öğrenmişti. Jandarma Genel Komutanlığı kıyafetlerin gönderildiğini belirtiyor ama o gönderilenler askerlere dağıtıldı mı onu açıklamıyorlar.

Operasyona giden timlerin yanında doktor bulunurdu, şimdi yok. Doktor gönderemiyorsanız bile en azından ilk yardım konusunda, donmaya karşı alınacak önlemleri askerlere öğretmek bu kadar zor mu?

BU OLAY YAŞANMAZDI

6 yılı terörle mücadelede geçen efsane Bolu Komando Tugayı'ndan, emekli Albay İsrafil Aydın'dan son olaya ilişkin en azından benzeri yaşanmaması için önemli uyarılar var. Komutandan dinliyorum:

“Bu millet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti imkanlarının ötesinde Mehmetçiğe verilmesi gereken her türlü giyim, kuşam, silah ve teçhizat ve iaşenin en iyisini ve en modern olanını vermektedir. Operasyon icra eden birliğin envanterinde de; soğuk iklim çorabı, botu, içliği, im elbisesi, parkası, beresi ve tek er tarafından kullanılan cep sobası, ateş ve is çıkarmayan soğuk havalarda kullanılan taşınabilir soba mutlaka vardır.

Bu tür olaylardaki temel problemler: Lider personelin eğitim ve tecrübe eksikliği, lider personelin operasyon öncesi ve operasyon esnasında yapması gereken kontrol, denetim eksikliği ile en önemlisi de tek erin eğitim ve tecrübe eksikliği ile disiplin zafiyetidir. Eğer operasyon öncesi, bu malzemelerin alındığı hiyerarşik emir komuta zincirine bağlı olarak sıralı şekilde tek er ve lider seviyesinde tek tek kontrol edilip alınsa idi bu üzücü olayla karşılaşılmazdı.

HER KOŞULDA ALINIR

Planlı operasyonlar için çok ayrıntılı kontrol listeleri, planlamalar ve hazırlıklar yapılır. Ani gelişen olaylar içinde önceden hazırlanmış özel timler ve onların her türlü hava şartları ve çatışma olasılıklarına göre teçhizat, silah ve mühimmatları hazır olarak mevcuttur.

Operasyonlardaki olumsuz hava şartlarına ve terörist tehditlerine rağmen acil durumlarda; yaralı ve şehidin alınması gibi durumlar söz konusu olduğunda iniş yapamayan Türk helikopter pilotuna ben tanıklık etmedim. Helikopteri delik deşik olup, tek tekerleğini bir kaya parçası üzerine koyup, bu da imkansız ise hover'da bekleyip yaralı ve şehidi tahliye etmişlerdir.”

FOTOĞRAFINI İNCELEYİN

Operasyon bölgesinde bulunan Ferruh Dikmen de o günlerde ailesini aramadı, ailesi de ona telefonla ulaşamadı. Vefat haberinden bir gün önce Dikmen'den bir fotoğraf geldi. Bu onun son fotoğrafıydı. Jandarma Genel Komutanlığı, bazı yayın organlarını ayırıp jandarmanın giyimi ile ilgili bilgi verdi. Orgeneral Arif Çetin burada ayrım yaptı ve bizler o kıyafetleri göremedik.

O gece Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in üzerindeki elbiselerle, basına tanıttıkları giysileri karşılaştırmalarını öneririm. “Gönderdik” demekle olmuyor. Siz gönderebilirsiniz ama onlar askere ulaştı mı, dağıtıldı mı? Müfettişler konuyu araştıracak. Eğer biraz vicdan varsa yalnız gerçekler açıklanmalı.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ben de ,techizat yetersizliği yüzünden donan iki askerimizin ölümünden çok kaçaksaray bahçesindeki hurma ağaçlarının altına ısıtma tertibatı yapıldığını duyduğum anda dondum.Lütfen biraz vicdan.....
her olayda oldugu gibi bu olayıda araştırsan bin tane ihmal cıkar daha iş yapma kalitesinde toplum olarak yukselmedik
İNSANLARIN EN ŞAŞKIN OLDUĞU ZAMAN YA CENAZE İLE UĞRAŞIRKEN YADA DÜĞÜN TELAŞINA KAPILDIĞINDA OLURMUŞ, BU ADAM ÇOCUĞUNU KAYBETTİ ŞU AN. ETRAFINDAKİ KALABALIĞIN BÜYÜSÜ İLE HER TÜRLÜ AÇIKLAMYI YAPABİLİR. KARDEŞİM ASKERİMİZ TEDBİRSİLİKTEN DOLAYI DONARAK ŞEHİD OLDU. HATA DEVLETİNDİR. UZATMAYALIM LÜTFEN.BAKINIZ SARIKAMIŞTATA NEYDİĞİ BELİRSİZ DIŞ GÜÇ EMİR ERİ, GENERALLER EMİR VERİYORLAR SAVAŞ İÇİN. 93 BİN ASKERİMİZ DAĞLARDA ZEMEHRİ SOĞUĞUNDA ŞEHİD OLUYORLAR ÜMMETİ KURTARMAK İÇİN. BAKINIZ ÜLKEDE HAKİM GİZLİ BİR GÜÇ VARİONLAR NE DERSE O OLUR. MUHSİN YAZIOĞLUNUDA YİYEN ONLAR..UYANALIM....İMZA OZAYDİN65
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