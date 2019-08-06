Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti

Ukrayna’da şiddet olaylarının devam ettiği Donbas bölgesinde ayrılıkçı güçlerin bombardımanları sonucu Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti.

Doğu Ukrayna’da bulunan Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas güçlerinin bombardımanları sonucunda Ukraynalı 4 asker hayatını kaybetti. Bu olayın devlet güçlerinin Ekim 2018 tarihinden bu yana bir gün içerisinde yaşadığı en ağır kayıplardan biri olduğu belirtildi. Doğu Ukrayna’da 2014 baharında Ukrayna ordusu ile ayrılıkçılar arasında patlak veren çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Nisan ayında göreve gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu krize son vereceği sözünü vermişti. Zelenskiy bu doğrultuda, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile tarafsız bir yerde yüz yüze görüşmeyi teklif etmişti.

Öte yandan Zelenskiy, 7-8 Ağustos tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

