“Donbas Savaşı Başladı“

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ülkenin doğusunda beklenen “Donbas savaşı”nın başladığını söyledi.

Görüntülü bir açıklama yayınlayan Ukrayna lideri “Rus güçlerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas savaşını başlattıklarını söyleyebiliriz” dedi.

Ukrayna ordusu Moskova’nın askerlerini Donbas bölgesine saldırıya hazırlanmak amacıyla başkent Kiev ve Ukrayna’nın kuzeyinden çekmesinden bu yana Rusya’dan gelecek yeni bir saldırıya hazırlanıyordu.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin bu sabah aktif aşamayı başlatmak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri de Facebook’tan paylaşılan açıklamada Rusya’nın ana askeri gücünün Donbas bölgesini oluşturan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye odaklandığını belirtti.

“Askeri yardım taşıyan dört uçak ulaştı”

Beyaz Saray Ukrayna’ya askeri yardım taşıyan dört uçağın hafta sonu bölgeye ulaştığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de önümüzdeki günlerde Ukraynalılar’a obüs kullanımı konusunda eğitim vermeye başlamayı beklediklerini söyledi. Yetkili bu eğitim Ukrayna toprakları dışında olacağını kaydetti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmesinin beklenmediğini söyledi.

Amerikalı bir yetkilinin gitmesine karar verilmesi halinde de bunun zamanının güvenlik sebebiyle önceden açıklanmayacağını da sözlerine ekledi.

"Lviv'deki füze saldırısında yedi sivil öldü"

Ukraynalı yetkililer bir Rus füzesinin ülkenin batısındaki Lviv kentinde yedi sivilin ölümüne neden olduğunu bildirdi. Ukrayna’nın batısı Rus işgalinin başlangıcında ülkenin geri kalanına kıyasla daha güvenli görülüyordu.

Doğudaki çatışmalardan kaçanların sığındığı Lviv kenti aynı zamanda aralarında ABD büyükelçiliğinin de olduğu elçiliklerin Kiev’deki çatışmalardan kaçarak taşındıkları yerdi.

Lviv Valisi Maksim Kozitski, ilk bilgilere göre Polonya sınırına 60 kilometre mesafedeki Lviv’e dört füzenin isabet ettiğini, bunlardan üçünün henüz ordu tarafından kullanılmayan depoları ve sonuncusunun bir oto tamir istasyonunu hedef aldığını kaydetti.

Vali, oto tamir istasyonuna düzenlenen saldırıyı ‘‘barbarca’’ olarak değerlendirdi ve bunun tamamen sivil bir tesis olduğunu belirtti.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, ölen yedi kişinin en gencinin 30 yaşında olduğunu söyledi. Sadoviy, patlamada ayrıca 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

