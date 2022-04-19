HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Donbas Savaşı Başladı“

“Donbas Savaşı Başladı“

19.04.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ülkenin doğusunda beklenen “Donbas savaşı”nın başladığını söyledi. Yetkililer ülkenin batısındaki Lviv kentindeki füze saldırısında de yedi sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor

“Donbas Savaşı Başladı“

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ülkenin doğusunda beklenen “Donbas savaşı”nın başladığını söyledi.

Görüntülü bir açıklama yayınlayan Ukrayna lideri “Rus güçlerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas savaşını başlattıklarını söyleyebiliriz” dedi.

Ukrayna ordusu Moskova’nın askerlerini Donbas bölgesine saldırıya hazırlanmak amacıyla başkent Kiev ve Ukrayna’nın kuzeyinden çekmesinden bu yana Rusya’dan gelecek yeni bir saldırıya hazırlanıyordu.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin bu sabah aktif aşamayı başlatmak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri de Facebook’tan paylaşılan açıklamada Rusya’nın ana askeri gücünün Donbas bölgesini oluşturan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye odaklandığını belirtti.

“Askeri yardım taşıyan dört uçak ulaştı”

Beyaz Saray Ukrayna’ya askeri yardım taşıyan dört uçağın hafta sonu bölgeye ulaştığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de önümüzdeki günlerde Ukraynalılar’a obüs kullanımı konusunda eğitim vermeye başlamayı beklediklerini söyledi. Yetkili bu eğitim Ukrayna toprakları dışında olacağını kaydetti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etmesinin beklenmediğini söyledi.

Amerikalı bir yetkilinin gitmesine karar verilmesi halinde de bunun zamanının güvenlik sebebiyle önceden açıklanmayacağını da sözlerine ekledi.

"Lviv'deki füze saldırısında yedi sivil öldü"

Ukraynalı yetkililer bir Rus füzesinin ülkenin batısındaki Lviv kentinde yedi sivilin ölümüne neden olduğunu bildirdi. Ukrayna’nın batısı Rus işgalinin başlangıcında ülkenin geri kalanına kıyasla daha güvenli görülüyordu.

Doğudaki çatışmalardan kaçanların sığındığı Lviv kenti aynı zamanda aralarında ABD büyükelçiliğinin de olduğu elçiliklerin Kiev’deki çatışmalardan kaçarak taşındıkları yerdi.

Lviv Valisi Maksim Kozitski, ilk bilgilere göre Polonya sınırına 60 kilometre mesafedeki Lviv’e dört füzenin isabet ettiğini, bunlardan üçünün henüz ordu tarafından kullanılmayan depoları ve sonuncusunun bir oto tamir istasyonunu hedef aldığını kaydetti.

Vali, oto tamir istasyonuna düzenlenen saldırıyı ‘‘barbarca’’ olarak değerlendirdi ve bunun tamamen sivil bir tesis olduğunu belirtti.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, ölen yedi kişinin en gencinin 30 yaşında olduğunu söyledi. Sadoviy, patlamada ayrıca 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Haskoloğlu kimdir, gözaltına mı alındı?İbrahim Haskoloğlu kimdir, gözaltına mı alındı?
Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştıArtı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı
Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke olduÇöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

Artık Türkiye'ye vizesiz girecekler

Araç sahipleri dikkat! "Açmayın"

Araç sahipleri dikkat! "Açmayın"

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.