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Donbas Yoğun Topçu Ateşine Direniyor

29.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı yetkililer, Donbas’ın doğusundaki bölgede hala ellerinde tuttukları en büyük kent olan Sievierodonetsk'e yönelik Rus saldırısına direndiklerini ancak ağır topçu atışlarına maruz kaldıklarını açıkladı

Donbas Yoğun Topçu Ateşine Direniyor

Ukraynalı yetkililer, Donbas’ın doğusundaki bölgede hala ellerinde tuttukları en büyük kent olan Sievierodonetsk'e yönelik Rus saldırısına direndiklerini ancak ağır topçu atışlarına maruz kaldıklarını açıkladı.

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday, bombardıman çok yoğun olduğu için can ve mal kaybının tespit edilemediğini söyledi. Kentte son birkaç günde çok sayıda bina yıkıldı. Hayday, bölgede gerilimin aşırı derecede tırmandığını söyledi.

Bu arada Ukrayna hükümeti, Batı'ya, dördüncü ayına girmiş olan savaşın gidişatını değiştirmek için daha uzun menzilli silahlar sağlama çağrısından bulundu.

Siverskyi Donets Nehri'nin doğu yakasında yer alan Sievierodonetsk kentindeki çatışmalar, Rusya'nın, Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşan Donbas'ta yavaş ama sağlam kazanımlar elde etmesiyle odak noktası haline geldi.

Rusya, kuvvetlerinin dağınık olduğu daha önceki evrelerin aksine, saldırılarını küçük bir alanda yoğunlaştırdı.

Her iki tarafta da kayıplar artıyor

Merkezi Washington’da bulunan Savaş Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, Ruslar’ın hala kenti kuşatmayı başaramadığını ve ülkesini savunan Ukraynalılar’ın onlara "korkunç kayıplar" verdirdiğini söyledi.

Ancak Ukraynalılar, askerlerin yanı sıra siviller de dahil olmak üzere kendilerinin de ciddi kayıplar verdiğini belirtiyor.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, "Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukraynalılar’a tarif edilemez acılar yaşatıyor ve kendisi için bile maliyetini hak etmeyen bir kenti ele geçirmek için kendi halkından korkunç fedakarlıklar talep ediyor" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın güneyinde ve doğusunda önemli ancak sınırlı kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken uzmanlar, "Tüm ülkeyi ele geçirmeyi ve işgal etmeyi amaçlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ülkenin doğusunda tek bir kenti ele geçirmek adına umutsuz ve kanlı bir saldırı haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski silah desteği çağrılarını yineledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bir kısmı Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Donbas'taki askeri durumun çok karmaşık olduğunu, ancak Sievierodonetsk ve Lısıçansk da dahil olmak üzere birçok yerde savunmanın yetersiz kaldığını söyledi.
Bölgedeki durumun tarif edilemez derecede zor olduğunu dile getiren Zelenski, "Bu saldırıya direnen herkese minnettarım" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın müttefiklerinin çok ihtiyaç duyulan silahları sağlayacağına dair umutlarını da dile getirdi ve önümüzdeki günlerde "iyi haberler" beklediğini söyledi.

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Ukrayna
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