Donbass’ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşi sonucu çıkan çatışmada 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Açılan ateş sonucu girilen çatışmada yaralanan 2 askere ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı, daha sonra sevk edildiklerini hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Tansiyonun yükseldiği bölgede Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların açtığı ateşe karşılık veriyor.

Rusya-Ukrayna krizi

2014’ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti.