HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Donbass’ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

Donbass’ta çıkan çatışmada 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

06.04.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşi sonucu çıkan çatışmada 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşi sonucu çıkan çatışmada 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Açılan ateş sonucu girilen çatışmada yaralanan 2 askere ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı, daha sonra sevk edildiklerini hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Tansiyonun yükseldiği bölgede Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların açtığı ateşe karşılık veriyor.

Rusya-Ukrayna krizi
2014’ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti.

Rus ordusu Ukrayna sınırında
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rusya 2014 yılında işgal ettiği Donbass bölgesindeki gerçekleştirdiği tatbikattan sonra 4 bin askerden oluşan 28 taburluk birliği Rusya’ya geri çekmek yerine Ukrayna sınırlarına gönderdi. Rusya’nın kışkırtıcı hareketi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Donbass bölgesine ilişkin savaş ve barış konularını iki maddeye bölmek istiyorum. Çatışmalar yılbaşından beri devam ediyor. Sadece yılın ilk aylarında 20 ölü, 57 yaralımız var. Diğer konu da Rusya’nın askeri varlığını Ukrayna sınırlarında arttırması. Askeri tatbikatlar ve sınıra asker yığmalar Rusya’nın adeti haline geldi. Bu şekilde tehlikeli ortam oluşturarak barış görüşmelerine de etki etmeyi amaçlıyorlar. Biz her zaman provokasyonlara hazırız” ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’ya bağlı 28 askeri taburun “tatbikat” bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeniBakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Vaka sayısı 5 kat arttı'

İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'

Feci şekilde can vermişti! Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, gençlerde vaka artışının 3 nedenini açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni

DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır? 2021 yılı sözleşmeli er başvuru şartları açıklandı

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği: Uras bebek

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.