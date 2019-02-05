"Döndüm Ben" filminin çekimleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu "Döndüm Ben" adlı filmin çekimleri sona erdi.

Yapımcılığını Nadir Yakut'un üstlendiği, senaryosunu Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da yaklaşık 1 ayda tamamlandı.

Komedi türündeki filmin başrollerini Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç ve Sadi Celil Cengiz paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Dost Elver, Erdal Küçükkömürcü, Volkan Başaran, Yiğit Arı, Çisem Çancı, Hülya Şen, Sabahattin Yakut ve Serdar Sezgin yer alıyor.

Filmde, evliliğini bitirme planları yapan Cenk'in (Burak Satıbol), eşi Melda'nın (Dilara Öztunç) çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra bu durumdan kurtulabilmek için arkadaşı Samet'e danışmasıyla gelişen olaylar komik bir dille anlatılıyor.

