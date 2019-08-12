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Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor.

Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi, yerini bilen ya da görenlerin emniyet güçlerine haber vermesini istedi.
Gizem Akdağ, 3 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında bakkaldan dondurma almak içim Ata Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak, aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi, endişeye kapılarak önce bakkalda ardından da gidebileceği yerlerde Gizem'i aradı. Aramalarından sonuç alamayan aile, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan 9 gün geçmesine rağmen Gizem'in izine rastlanmadı.
Borderline kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek arayan ağabey Sercan Akdağ, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Bulan ve görenlerin insanlık namına en yakın polis ve jandarma karakoluna haber vermelerini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAF

Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıpDondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp

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