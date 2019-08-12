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Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 21:15 | Son Güncelleme

AYNI GÜN KAYBOLAN GENÇTEN ŞÜPHELENİLİYOR Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor.

Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp (2)

AYNI GÜN KAYBOLAN GENÇTEN ŞÜPHELENİLİYOR
Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıkan, Gizem Akdağ'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor. Kardeşinin hayatından endişe eden ağabeyi Sercan Akdağ ise kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek aramaya devam ediyor. Öte yandan, ağabey Sercan Akdağ, bir süre önce kardeşi Gizem ile bir gencin mesajlaştığını ve aynı dönemde kaybolmalarıyla ilgili, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Daha önceleri kız kardeşim ile mesajlaşan ve onu rahatsız eden Gökmen Günal da aynı gün kaybolmuş. Kardeşim kaybolduktan sonra polis şüpheliler üzerinde yaptığı araştırmada Gökmen Günal’ın annesi Behiye Günal’ın ifadesine başvurdu. Anne polise genç kızın kaybolmasının 5'inci gününde verdiği ifadede, oğlunun da aynı tarihlerde ortadan kaybolduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini söylemiş. Biz de bazı görgü tanıklarından yola çıkarak kardeşimi Gökmen Günal’ın kaçırdığı şüphesi üzerinde duruyoruz. Çünkü daha önce de kardeşimi takip ederek arkadaşlık kurmaya çalışarak rahatsızlık vermişti. İnşallah kısa zamanda kardeşime kavuşurum" dedi.

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Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp (2)Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp (2)Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp (2)

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