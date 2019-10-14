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Dondurma almaya giderken kamyon çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta otomobilinden inip dondurma almak için yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye kamyon çarptı.

Dondurma almaya giderken kamyon çarptı

Kahramanmaraş’ta otomobilinden inip dondurma almak için yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye kamyon çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Furkan Uçar, 80 EG 909 plakalı otomobilini yolun sağ tarafına park ettikten sonra araçtan indi. Dondurma almak için yolun karşısına geçmek isteyen Furkan Uçar’a kent merkezi istikametine giden Celal Çapar idaresindeki 06 GE 7618 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü havada taklalar attıktan sonra yere savruldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uçar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dondurma almaya giderken kamyon çarptı

Dondurma almaya giderken kamyon çarptı

Dondurma almaya giderken kamyon çarptı

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